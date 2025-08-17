- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 2139
- Час на прочитання
- 1 хв
Залийте склянку у злив раковини — засмічення зникне, як і не було: вантуз більше не знадобиться
Ці два інгредієнти допоможуть швидко позбутися жиру, бруду та неприємного запаху з каналізаційних труб.
Забита раковина завжди створює дискомфорт у побуті. Але не варто поспішати витрачати гроші на дорогі хімічні засоби чи викликати сантехніка. Існує простий метод, який легко впорається з жировими відкладеннями та залишками їжі. І для цього все необхідне вже є у вас під рукою.
Як позбутися засмічення в раковині за допомогою двох простих інгредієнтів
Для приготування розчину вам знадобиться:
пів склянки будь-якого гелю для миття посуду;
пів склянки дешевого відбілювального засобу.
Як очистити засмічення:
Змішайте обидва компоненти в невеликій ємності.
Акуратно вилийте суміш у зливний отвір раковини на кухні чи у ванній кімнаті.
Залиште на ніч, щоб активні речовини розчинили жирові відкладення.
Вранці відкрийте кран із гарячою водою і залиште на кілька хвилин, щоб добре промилися труби.
Які переваги такого методу чищення:
ефективно розчиняє жир і бруд, що накопичився в трубах;
усуває неприємний запах зі зливу;
простий і доступний спосіб, який можна використовувати для профілактики раз на місяць.
Цей метод ідеально працює із засміченнями від залишків їжі, жиру, мила та косметичних засобів. Якщо ж у труби потрапили пісок, земля, тканина та засоби гігієни, доведеться застосувати механічне очищення — вантуз чи сантехнічний трос.