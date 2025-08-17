ТСН у соціальних мережах

Залийте склянку у злив раковини — засмічення зникне, як і не було: вантуз більше не знадобиться

Ці два інгредієнти допоможуть швидко позбутися жиру, бруду та неприємного запаху з каналізаційних труб.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як позбутися засмічення у раковині

Як позбутися засмічення у раковині / © pixabay.com

Забита раковина завжди створює дискомфорт у побуті. Але не варто поспішати витрачати гроші на дорогі хімічні засоби чи викликати сантехніка. Існує простий метод, який легко впорається з жировими відкладеннями та залишками їжі. І для цього все необхідне вже є у вас під рукою.

Як позбутися засмічення в раковині за допомогою двох простих інгредієнтів

Для приготування розчину вам знадобиться:

  • пів склянки будь-якого гелю для миття посуду;

  • пів склянки дешевого відбілювального засобу.

Як очистити засмічення:

  • Змішайте обидва компоненти в невеликій ємності.

  • Акуратно вилийте суміш у зливний отвір раковини на кухні чи у ванній кімнаті.

  • Залиште на ніч, щоб активні речовини розчинили жирові відкладення.

  • Вранці відкрийте кран із гарячою водою і залиште на кілька хвилин, щоб добре промилися труби.

  • Які переваги такого методу чищення:

  • ефективно розчиняє жир і бруд, що накопичився в трубах;

  • усуває неприємний запах зі зливу;

  • простий і доступний спосіб, який можна використовувати для профілактики раз на місяць.

Цей метод ідеально працює із засміченнями від залишків їжі, жиру, мила та косметичних засобів. Якщо ж у труби потрапили пісок, земля, тканина та засоби гігієни, доведеться застосувати механічне очищення — вантуз чи сантехнічний трос.

