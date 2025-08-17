Як позбутися засмічення у раковині / © pixabay.com

Реклама

Забита раковина завжди створює дискомфорт у побуті. Але не варто поспішати витрачати гроші на дорогі хімічні засоби чи викликати сантехніка. Існує простий метод, який легко впорається з жировими відкладеннями та залишками їжі. І для цього все необхідне вже є у вас під рукою.

Як позбутися засмічення в раковині за допомогою двох простих інгредієнтів

Для приготування розчину вам знадобиться:

пів склянки будь-якого гелю для миття посуду;

пів склянки дешевого відбілювального засобу.

Як очистити засмічення:

Реклама

Змішайте обидва компоненти в невеликій ємності.

Акуратно вилийте суміш у зливний отвір раковини на кухні чи у ванній кімнаті.

Залиште на ніч, щоб активні речовини розчинили жирові відкладення.

Вранці відкрийте кран із гарячою водою і залиште на кілька хвилин, щоб добре промилися труби.

Які переваги такого методу чищення:

ефективно розчиняє жир і бруд, що накопичився в трубах;

усуває неприємний запах зі зливу;

простий і доступний спосіб, який можна використовувати для профілактики раз на місяць.

Цей метод ідеально працює із засміченнями від залишків їжі, жиру, мила та косметичних засобів. Якщо ж у труби потрапили пісок, земля, тканина та засоби гігієни, доведеться застосувати механічне очищення — вантуз чи сантехнічний трос.