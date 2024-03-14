Замахи не припиняються: Росія продовжує спроби вбити Зеленського — ГУР

Розвідка попереджає про загрозу терактів проти українського військово-політичного керівництва з боку РФ.

Російські спецслужби продовжують робити спроби фізично усунути воєнно-політичне керівництво України. Ця проблема "залишається дуже гострою і актуальною".

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ворог не веде джентльменської війни, не воює по правилах. Він воює ницими, підступними методами проти українських цивільних. І так – шляхом намагання усунути воєнно-політичне керівництво. Неодноразово такі спроби вже були зупинені. Тому ця загроза зберігається і завдання боротьби з нею залишається дуже гострим і актуальним", - розповів Юсов.

Нагадаємо, лише протягом перших кількох тижнів повномасштабної війни на президента Зеленського було скоєно щонайменше з десяток замахів. По його голову відправляли кадирівців та елітних спецпризначенців Росії, а біля його кортежу влучила російська балістична ракета. Сам Володимир Зеленський зізнався: всі спроби росіян його вбити вже навіть не може порахувати.

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