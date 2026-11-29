Як говорити українською правильно / © www.freepik.com/free-photo

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В українській мові є два схожі слова — «замерзнути» та «змерзнути». Через подібне звучання їх часто вживають як взаємозамінні, хоча значення цих дієслів відрізняються. Мовознавець Олександр Пономарів пояснював: «змерзнути» означає відчути холод, а «замерзнути» — перетворитися на лід або загинути від холоду. Тож якщо хочете говорити грамотно, варто запам’ятати кілька простих правил.

Коли правильно казати «змерзнути»

Слово «змерзнути» використовують, коли йдеться про людину або тварину, які відчули холод і почали мерзнути. Воно передає саме відчуття низької температури, дискомфорт і потребу зігрітися.

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Наприклад:

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Я дуже змерзла, поки чекала на автобус.

Діти змерзли під час прогулянки.

Ти не змерз? На вулиці сьогодні сильний вітер.

Ми так змерзли, що одразу пішли пити гарячий чай.

У всіх цих реченнях ідеться про фізичне відчуття холоду. Тому, коли хочете сказати, що вам холодно, найдоречніше обрати саме дієслово «змерзнути».

Коли потрібно вживати слово «замерзнути»

Дієслово «замерзнути» передусім означає перетворитися на лід, затвердіти від морозу або покритися кригою. Так говорять про воду, річки, озера, ґрунт та інші предмети.

Наприклад:

Уночі вода в калюжах замерзла.

Річка замерзла після кількох днів сильного морозу.

У морозильній камері замерзла вода у формочках.

На вікнах замерзли краплі води.

Також слово «замерзнути» вживають у значенні загинути від сильного холоду: наприклад, «тварина могла замерзнути на вулиці». Водночас у словниках зафіксоване й переносне вживання цього дієслова щодо людини, яка дуже змерзла. Тому називати «замерзнути» помилкою в усіх випадках не можна.

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Як легко запам’ятати різницю

Щоб не плутати ці слова, достатньо запам’ятати просте правило: змерзнути — відчути холод, замерзнути — перетворитися на лід.

Наприклад, людина може змерзнути на зупинці, а вода в калюжі за цей час замерзне. Обидва слова правильні, якщо вжиті відповідно до значення.

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