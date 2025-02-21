Замініть борошно іншим інгредієнтом і сирники вийдуть неймовірно ніжними: рецепт 

За цим рецептом сирники вийдуть ніжними.
Сирники. Здається, не має кращого сніданку. Їхній рецепт відомий кожній господині. Втім, дехто має власні секрети, які допоможуть зробити страву дуже смачною.
Кулінарна YouTube-блогерка Дарина Посмєтна поділилася рецептом сирників без борошна, але з додаванням манки.
Інгредієнти
- 400 г кисломолочного сиру жирністю 5%
- одне яйце
- 3 столові ложки манки
- 3 столові ложки цукру
- 4 столові ложки олії для смаження
- 10 г ванільного цукру
- щіпка солі
Приготування
1. Змішайте кисломолочний сир, манку, цукор, яйце, сіль і ванільний цукор. Добре перемішайте усі інгредієнти, аби утворилася ніжна однорідна маса. Потім залиште тісто відпочивати на 15 хвилин.
2. Змочіть руки у воді та сформуйте з тіста сирники. Після цього запаніруйте сирники в манці та надайте їм форми за допомогою ножа чи стакана.
3. Обсмажте сирники з двох боків до золотистої скоринки.