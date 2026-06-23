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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
513
Час на прочитання
2 хв

Замініть ковбасу в окрошці на цей продукт — і вона стане в рази смачнішою: секрет іменитих кухарів

З цим інгредієнтом страва стане легшою, ароматнішою та набуде більш вишуканого смаку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як правильно робити окрошку

Як правильно робити окрошку / © www.freepik.com/free-photo

Окрошка вже багато років залишається однією з найулюбленіших літніх страв. Вона чудово освіжає у спеку, швидко готується та дарує відчуття ситості без важкості у шлунку. Найчастіше до її складу додають варену ковбасу, однак професійні кухарі дедалі частіше відмовляються від цього інгредієнта. На їхню думку, існує продукт, який робить смак окрошки значно насиченішим, кориснішим і благороднішим. Йдеться про запечене або відварене куряче філе.

Чому варто відмовитися від ковбаси

Навіть якісна ковбаса містить чимало солі, спецій, консервантів та підсилювачів смаку. Через це смак окрошки часто стає одноманітним і надто різким. Крім того, ковбаса перебиває аромат свіжих овочів і зелені, які повинні залишатися головними героями цієї літньої страви.

Ще один недолік полягає у високому вмісті жиру. У спекотні дні важка їжа може викликати дискомфорт і відчуття перевантаження шлунку.

Куряче філе — ідеальна заміна. Ніжне куряче м’ясо чудово поєднується з огірками, редискою, яйцями та зеленню. Воно не має різкого запаху, тому не перебиває інші інгредієнти, а лише підкреслює їхній смак.

Запечене філе додає окрошці легкої пікантності, а відварене робить страву особливо ніжною та дієтичною. До того ж курятина містить багато білка та значно менше жиру, ніж більшість ковбасних виробів.

Багато шеф-кухарів радять не просто варити філе, а попередньо замаринувати його у невеликій кількості спецій та запекти в духовці. Так м’ясо виходить соковитішим і набуває більш виразного смаку.

Ще один секрет ідеальної окрошки

Професіонали рекомендують нарізати всі інгредієнти максимально дрібно. Завдяки цьому кожна ложка буде містити повний набір смаків, а сама страва стане більш гармонійною.

Особливу увагу варто приділити зелені. Кріп, зелена цибуля та петрушка надають окрошці свіжості й аромату. Перед додаванням зелень можна трохи перетерти із дрібкою солі — цей прийом допомагає розкрити ефірні олії та зробити смак більш насиченим.

Яка заливка найкраща

Традиційно окрошку готують на квасі, але сучасні кулінари часто використовують кефір, натуральний йогурт або суміш кефіру з мінеральною водою. Така основа виходить більш ніжною та має приємну кислинку.

Якщо ж обирається квас, краще віддавати перевагу несолодким домашнім сортам. Саме вони найкраще поєднуються з курячим м’ясом і свіжими овочами.

Що ще можна додати замість ковбаси

Куряче філе — не єдина альтернатива. Для окрошки також чудово підходять:

  • запечена індичка;

  • варена телятина;

  • нежирна яловичина;

  • відварений язик;

  • запечена курка без шкіри.

Такі інгредієнти роблять страву більш натуральною та значно кориснішою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
513
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