Замініть всього лише один інгредієнт — і звичний салат "Мімоза" заграє новими фарбами

Салат "Мімоза" — популярна страва на столах українців. Але, якщо замінити всього лише один його інгредієнт, можна отримати набагато яскравіший смак.

В класичний рецепт салату "Мімоза" входять консервовані сардини. Але, якщо замінити цей один інгредієнт, то страва вийде не лише смачнішою, але й кориснішою, менш калорійною та більш доступною за ціною.

Замість однієї банки сардин візьміть 300 г відвареного курячого філе, яке потрібно нарізати дрібними кубиками. Всі інші компоненти салату готуються так само, як і зазвичай.

Відварені яйця потрібно натерти на терці, цибулю дрібно нарізати і підсмажити до золотистого кольору, а картоплю і моркву відварити і теж натерти. Всі шари салату викладаються за класичною схемою: спочатку картопля, потім курятина, морква, знову картопля і курятина. Кожен з них заправляється майонезом (можна взяти дієтичний), а зверху салат притрушується яйцями.

Якщо ви не хочете втрачати "рибний" смак салату, замініть сардину на тунець у власному соку. Він корисніший та менш калорійний.

Замінити можна й інші інгредієнти. Так, за бажанням можете замість відвареної моркви використовувати свіжі огірки. А майонез замінити сметаною чи грецьким йогуртом.

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