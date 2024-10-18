Замініть яйця в котлетах простими інгредієнтами — і страва більше не буде сухою: секрет кулінарів

Яйця важливий компонент в котлетах, тому що вони допомагають скріпити всі інші інгредієнти разом. Однак, щоб страва вийшла більш соковитою, їх можна замінити.

Завдяки простим продуктам фарш буде скріплено так само ефективно, але самі котлети вийдуть надзвичайно пишними.

Якщо у вас в холодильнику не знайшлося яєць або ви вирішили не додавати їх у фарш, досвідчені кулінари рекомендують зупинитися на таких альтернативах:

манна крупа;

терта сира картопля;

овочеве чи картопляне пюре;

твердий сир (натертий);

тертий кабачок.

Наприклад, терту сиру картоплю можна поєднати з частиною панірувальних сухарів і вмішати в фарш. Завдяки крохмалю з овоча котлети триматимуть форму, а зліпити її допоможуть саме сухарі.

Якщо ви вирішили додати картопляне (овочеве) пюре, тоді відваріть картоплю і не додавайте масло, коли будете її розминати.

Такі альтернативи яйцям вплинуть на смак котлет, тож кулінарний експеримент допоможе вам віднайти нові цікаві поєднання.

Читайте також: