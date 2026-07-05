Замінники цукру можуть завдати більше шкоди, ніж користі

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Замінники цукру давно вважаються більш безпечною альтернативою звичайному цукру, особливо для людей, які контролюють вагу або мають ризик розвитку діабету. Однак новий аналіз клінічних досліджень свідчить, що деякі популярні підсолоджувачі можуть негативно впливати на обмін речовин і погіршувати контроль рівня глюкози в крові.

Висновки опубліковані у науковому журналі Current Atherosclerosis Reports, передає earth.

Що з’ясували дослідники

Команда науковців під керівництвом професорки Мен Ван (Meng Wang) зі Школи науки про харчування та політики Фрідмана при Університеті Тафтса (США) проаналізувала результати 21 рандомізованого клінічного дослідження.

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На відміну від попередніх робіт, де штучні підсолоджувачі порівнювали зі звичайним цукром, цього разу їхню дію оцінювали відносно води або плацебо без калорій. Такий підхід дозволив краще зрозуміти, чи впливають самі замінники цукру на організм.

Результати показали, що люди, які регулярно вживали штучні підсолоджувачі, мали:

вищий рівень інсуліну натще;

вищий показник HbA1c, який відображає середній рівень цукру в крові за останні кілька місяців;

ознаки зниження чутливості організму до інсуліну.

Вчені говорять про можливу шкоду

Автори дослідження наголошують, що окремі результати були помірними, однак загальна картина викликає занепокоєння.

«Коли ми об’єднали результати окремих клінічних досліджень, побачили сигнали того, що ці сполуки можуть завдавати метаболічної шкоди», — зазначила професорка Мен Ван.

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У всьому може бути винен кишківник

Одне з можливих пояснень пов’язане з мікробіомом кишківника.

Багато штучних підсолоджувачів не повністю засвоюються у верхніх відділах травного тракту, тому потрапляють до кишківника, де взаємодіють із мільярдами бактерій.

У дослідженні 2022 року, яке також увійшло до аналізу, 120 здорових добровольців протягом двох тижнів вживали різні замінники цукру. Виявилося, що сахарин і сукралоза погіршували здатність організму переробляти глюкозу.

Щоб перевірити роль мікробіому, вчені пересадили кишкові бактерії учасників лабораторним мишам без власної мікрофлори. У тварин з’явилися такі самі порушення контролю рівня цукру в крові.

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Це свідчить, що саме зміни в кишковій мікрофлорі можуть бути одним із механізмів негативного впливу підсолоджувачів.

Не всі підсолоджувачі однакові

Дослідники наголошують, що різні замінники цукру мають різні властивості.

Особливу увагу вони звернули на еритритол, який часто використовують у продуктах із позначками «без цукру» або «кето».

Попереднє дослідження, опубліковане у 2023 році, пов’язало підвищений рівень еритритолу в крові зі збільшеним ризиком:

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інфаркту;

інсульту;

утворення тромбів.

На відміну від інших підсолоджувачів, еритритол може впливати на серцево-судинну систему навіть без участі кишкового мікробіому.

Чи варто відмовлятися від замінників цукру

Кардіолог і директор Інституту Food is Medicine при Університеті Тафтса Даріуш Мозаффаріан вважає, що нинішніх даних поки недостатньо для категоричних висновків, однак закликає до обережності.

«Швидке зростання використання цих підсолоджувачів значно випередило наше розуміння їхнього довгострокового впливу на здоров’я», — зазначив він.

Водночас науковці підкреслюють: це не означає, що звичайний цукор є безпечнішою альтернативою. Для людей, які споживають багато солодких напоїв, перехід на низькокалорійні аналоги все ще допомагає зменшити кількість калорій.

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Однак експерти радять не вважати штучні підсолоджувачі абсолютно безпечними.

«Ми не можемо просто припускати, що вони нешкідливі. Якщо є можливість уникати їхнього регулярного вживання, це буде розумним рішенням», — підсумував Мозаффаріан.

Нагадаємо, хоча багато людей вважають, що їсти цукор під час схуднення не можна.

Однак цукор — одна з природних потреб організму для здорового функціонування. Чи можна їсти цукор, якщо хочете скинути небажані кілограми, читайте далі.

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