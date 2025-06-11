Замість добрив: агрономи роблять це з помідорами для стимулювання плодоношення 2025 року

Що зробити, щоб помідори краще плодоносили / © unsplash.com

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Насамперед, слід зазначити, що для отримання великого урожаю помідорів, потрібно висаджувати розсаду тільки на сонячній ділянці, де немає затінку. Регулярне поливання — ще один важливий етап. Однак, надмірна волога також може нашкодити рослині і викликати грибкові інфекції.

Звичайно, підживлення відіграє не останню роль, тому що кущам повинно бути достатньо поживних речовин, щоб сформувати урожай.

Однак, досвідчені агрономи знають, що одна з найважливіших процедур — це обрізання листя.

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Під час формування плодів листя захищає їх від сонячних опіків, а землю від пересушування. Втім, коли їх надто багато, це може лише нашкодити. Через густе насадження кущики погано провітрюються, ґрунт довго залишається вологим, тому помідори хворіють на фітофтороз.

Якщо ви помітили, що у кущиків надто багато листя, обов’язково проведіть обрізання. Проте, тут є свої правила. З одного куща можна зрізати не більше чотирьох нижніх листочків, які ростуть найближче до землі.

Листочки у томатів обрізають у липні, коли існує найвищий ризик формування фітофторозу. Процедуру проводять лише у теплий і сонячний день.