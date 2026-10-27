Чим засадити газон, щоб не косити траву. / © Credits

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Замість звичайного газону можна посадити ґрунтопокривні рослини, які розростаються вшир, утворюють щільний зелений килим і прикрашають ділянку квітами. Для цього підійдуть флокс шилоподібний, чебрець повзучий, вероніка повзуча, обрієта, живучка та барвінок. Вони допомагають закрити ділянки землі, зменшують простір для бур’янів і не потребують косіння, як звичайна трава. Щоб сад залишався барвистим упродовж усього теплого сезону, варто поєднати рослини з різними строками цвітіння.

Шість ґрунтопокривні рослин, які утворюють квітковий килим

Флокс шилоподібний — один із найефектніших варіантів для сонячних ділянок. Він утворює щільні низькі подушки з вузького листя, а навесні вкривається білими, рожевими, бузковими або фіолетовими квітами. Після завершення цвітіння рослина залишається зеленою та продовжує закривати ґрунт. Флокс добре підходить для схилів, бордюрів і кам’янистих садів. Чебрець повзучий створює низький ароматний покрив із дрібного листя. На початку літа він вкривається рожевими або ліловими квітами, які приваблюють бджіл та інших запилювачів. Рослина добре росте на сонячних місцях із легким, водопроникним ґрунтом і після вкорінення переносить посушливі періоди. Чебрець доречний між камінням, уздовж доріжок і на ділянках, де не застоюється вода. Вероніка повзуча підходить тим, хто хоче отримати низький зелений килим із дрібними синіми або блакитними квітами. Вона розростається вшир і може використовуватися для заповнення проміжків між камінням та на відкритих ділянках саду. Основне цвітіння припадає на весну або початок літа залежно від виду. Для садіння варто вибирати ґрунтопокривні сорти, а не високорослі вероніки. Обрієта навесні перетворюється на яскраву квітучу подушку. Її пагони стеляться по землі, а численні рожеві, фіолетові або бузкові квіти майже повністю приховують листя. Рослина найкраще почувається на сонячних місцях із добре дренованим ґрунтом. Обрієта особливо гарна на схилах, біля підпірних стінок і вздовж кам’янистих доріжок. Живучка повзуча цінується передусім за здатність швидко розростатися за допомогою повзучих пагонів. Вона утворює щільний покрив із зеленого, бронзового або пурпурового листя, а навесні та на початку літа випускає сині чи фіолетові суцвіття. На відміну від багатьох квіткових ґрунтопокривних рослин, живучка добре переносить напівтінь, тому її можна висаджувати під деревами та біля огорож. Барвінок — чудовий вибір для ділянок, де сонця небагато. Його довгі пагони стеляться по землі й укорінюються, поступово утворюючи щільний зелений килим. Навесні серед блискучого листя з’являються сині, блакитно-фіолетові або білі квіти. Барвінок добре росте в затінку та напівтіні, під деревами й чагарниками, де газонна трава часто розвивається погано. Після вкорінення він потребує відносно небагато догляду.

Як поєднати квіти, щоб ділянка була яскравою до осені

Щоб квітковий килим не втрачав привабливості після завершення весняного цвітіння, садіть рослини з різними строками розквіту. Флокс шилоподібний, обрієта, вероніка та барвінок прикрасять ділянку переважно навесні. Чебрець продовжить квіткову естафету на початку літа, а живучка зберігатиме декоративне листя протягом сезону.

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Для цвітіння в другій половині літа можна доповнити композицію низькорослими багаторічниками з тривалим цвітінням, наприклад ґрунтопокривними сортами герані.

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