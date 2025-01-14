Замість тисячі слів: психолог розповів, як за допомогою жестів сказати "Я тебе кохаю"

Деякі люди не можуть сказати три маленькі слова: "Я тебе кохаю". Хоча, каже психолог доктор Бартон Голдсміт, є десять способів, які допомагають показати свої почуття без слів:

Нічого не каже "Я тебе кохаю" більше, ніж сміх з поганих жартів вашого партнера, особливо якщо ви чули їх сто разів раніше. Змусити вашу половинку сміятися – чудовий спосіб виявити свої почуття.

Знайдіть ту особливу річ, яку ваш партнер загубив або яку він (чи вона) хотів/ла, але не міг/могла знайти. Також подарувати партнеру гарно оформлену фотографію вас двох – це дуже зворушливий жест.

Багато чоловіків кажуть "Я тебе кохаю", миючи машину своєї половинки та заповнюючи її пальним. Взяти партнера на гру, концерт, автомобільне шоу чи фільм, який йому чи їй справді подобається, – чудовий спосіб показати, що ви хочете бути поруч.

Допоможіть партнерові загоїти дитячі рани або втрату. Можливо, найпотужніше, що ви можете зробити – це просто вислухати його чи її історію про те, що сталося, і підтримати обіймами.

З'являйтеся на ділових заходах як партнер, що підтримує. Це все про дарування. Хвалити зусилля партнера перед усіма, з ким спілкуєшся – це можливість дати вашій половинці почуватися коханою.

Коли ви дивитеся телевізор, притуляйтеся до того, кого любите. Сидіти по різні боки кімнати може бути комфортно для тіла, але це не дає задоволення серцю.

Обійми перед сном допомагають зберегти довготривале кохання. Якщо вам обом потрібен особистий простір для сну, це нормально. Просто притуліться одне до одного хвилин 15, перш ніж заснути. До речі, каже психолог, ті, хто більше обіймається перед сном, мають здоровіше сексуальне життя.

Робіть більше, ніж зазвичай. Великі жести час від часу – чудовий спосіб показати своє кохання. Надзвичайно цікаво проведений час разом допоможе створити незабутні спогади.

Зробити щось для партнера, що він чи вона ненавидить робити, говорить більше, ніж прості слова. У кожного з нас є речі, які ми не любимо робити, і коли ваш партнер витягує павука з ванни або їде серед ночі, щоб купити молоко для вранішньої кави, це дійсно говорить "Я тебе кохаю".