Замість того щоб виливати у раковину, полийте цим квіти: вони віддячать пишним цвітінням

Усі любителі кімнатних рослин хочуть бачити своїх зелених улюбленців здоровими та квітучими. Ми часто витрачаємо гроші на спеціалізовані добрива, навіть не підозрюючи, що більшість корисних речовин завжди є під рукою. Те, що зазвичай опиняється на смітнику чи в раковині, може стати прекрасним підживленням для квітів.

Вода після варіння яєць. У ній міститься кальцій, який зміцнює кореневу систему й захищає рослини від пожовтіння листя. Просто остудіть воду й використовуйте для поливу.

Бананова шкірка. Це справжнє джерело калію та фосфору. Суху шкірку можна подрібнити й додати в ґрунт, або ж настоювати у воді й використовувати як рідке добриво.

Кавова гуща. Чудово розпушує землю та насичує їй азотом. Підійде для фіалок, троянд та азалій. Гущу можна просто підмішувати до ґрунту чи розводити водою й поливати.

Використане чайне листя. Чайні відходи насичують землю мікроелементами та злегка підкислюють її, що особливо подобається азаліям і гортензіям.

Цибулиння. Воно не лише живить, а й захищає від патогенних мікроорганізмів. Настій із лушпиння допомагає боротися зі шкідниками та грибковими захворюваннями. Для цього жменю лушпиння потрібно настояти у літрі теплої води добу й поливати кімнатні квіти.