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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

Замість вершкового масла: додайте до пельменів цю спецію — і вони вийдуть в рази смачнішими

Головне — не переборщити, тоді спеція не замаскує м’ясний смак, а зробить його ароматнішим і виразнішим.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Що додати в пельмені

Що додати в пельмені / © www.freepik.com/free-photo

Звичайні пельмені можна зробити значно смачнішими та ароматнішими навіть без складних соусів та великої кількості приправ. Є спеція, яку багато хто звик використовувати для випічки, картоплі чи м’ясних страв, але її рідше згадують, коли йдеться про пельмені. Це мускатний горіх. Його особливість у тому, що він має теплий, трохи солодкуватий і пряний аромат. У невеликій кількості мускатний горіх здатен підкреслити м’ясний смак, а не просто додати гостроти.

Як додати мускатний горіх до пельменів

Найкраще використовувати натертий свіжий мускатний горіх — його аромат виразніший, ніж у спеції, яка давно стоїть відкритою.

Якщо варите приблизно 500–700 г пельменів, достатньо буквально дрібки. Спецію можна додати у воду під час варіння або, якщо це домашні пельмені, покласти невелику кількість безпосередньо у фарш.

Якщо додаєте мускат у воду, не потрібно сипати його багато. Пельмені не повинні пахнути самою спецією, завдання мускатного горіха полягає в тому, щоб зробити загальний аромат страви глибшим.

Чому не можна додавати багато цієї спеції

Мускатний горіх — дуже ароматна приправа, тому зайва кількість легко переб’є смак м’яса. Особливо це помітно у воді: під час нагрівання ефірні олії спеції швидко розкриваються.

Тому правило просте: краще додати менше, ніж більше. Після першої спроби можна скоригувати кількість за смаком.

До речі, мускатний горіх уже можна зустріти у складі готових сумішей спецій для пельменів разом із коріандром, імбиром, духмяним перцем та іншими прянощами. Це додатково підтверджує, що його аромат добре поєднується з м’ясною начинкою.

Ще один секрет смачніших пельменів

Якщо хочеться отримати насиченіший смак, важливо звернути увагу не лише на спеції. Пельмені краще варити в добре підсоленій воді або легкому бульйоні. Такий спосіб також рекомендують кулінари, оскільки тісто контактує з ароматною рідиною під час варіння.

А ось вершкове масло після варіння — лише один із варіантів подавання, а не обов’язкова умова смачних пельменів.

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