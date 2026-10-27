Заміжжя і нове прізвище: які документи треба міняти терміново, а які можна не чіпати взагалі

Закордонний паспорт / © Associated Press

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В Україні після зміни прізвища у зв’язку з одруженням не треба оновлювати всі документи. Обов’язковому переофмленню підлягають український та закордонний паспорти, водійське посвідчення, свідоцтво на авто, а також дані в податковій і банках.

Про це повідомили у Центрі надання адміністративних послуг міста Черкаси.

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Зміна прізвища після одруження — які документи слід замінити

Після офіційної зміни прізвища людині потрібно переоформити низку документів. Зокрема, паспорт громадянина України слід замінити протягом одного місяця. Закордонний паспорт також треба оновити.

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Посвідчення водія необхідно переоформити упродовж 10 днів. Якщо людина володіє автомобілем, потрібно також замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Крім того, про зміну прізвища варто повідомити податковій службі, банк та іншим установам, де зберігаються персональні дані. Водночас ідентифікаційний код після зміни прізвища не змінюється.

Які документи не треба переоформлювати у разі зміни пріщвища

Водночас зміна прізвища не означає, що потрібно замінювати всі документи. Зокрема, без переоформлення можна залишити документи, які підтверджують право власності на нерухомість, а також документи про освіту та народження.

Не потрібно замінювати:

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документи на квартиру, будинок чи земельну ділянку;

договори купівлі-продажу та дарування;

свідоцтва про право на спадщину;

дипломи й атестати;

свідоцтво про народження.

Навіщо зберігати документ про зміну прізвища

Документ, що підтверджує факт зміни прізвища, важливо зберігати. У майбутньому він може знадобитися, щоб підтвердити належність людині документів, які були оформлені на її попереднє прізвище.

До слова, раніше у ЦНАП нагадали, що власники паспорта-книжечки зобов’язані вклеювати нове фото у 25 та 45 років протягом 30 днів, інакше документ стає недійсним. Однак через воєнний стан паспорти з протермінованим вклеюванням фото залишаються чинними до кінця війни. Після завершення воєнного стану дається 30 днів на оновлення фото або заміну паспорта на ID-картку.

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