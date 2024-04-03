Замочіть цибулю перед висаджуванням у цьому розчині – і вона виросте завбільшки з кулак

Без цибулі у побуті ніяк — про це знає кожна господиня. Тому на українських городах зазвичай висаджуються дуже великі грядки цього овочу. Досвідчені городники поділилися маленьким секретом, як збільшити урожай цибулі в декілька разів. До того ж вона зростатиме завбільшки з кулак. І для цього знадобиться звичайна сода. Розповідаємо, як за допомогою розчину з соди виростити велику цибулю.

Як виростити цибулю великих розмірів: в чому замочити

Сода допомагає прискорити ріст цибулі та позитивно впливає на її урожайність. Якщо замочити цибулю у розчині з соди, її паростки будуть міцними й соковитими. А все тому, що сода здатна вбивати всі хвороботворні бактерії, які живуть на поверхні цибулі. Завдяки своїм антисептичним властивостям сода запобігає розвитку грибкових захворювань та гнилі.

Якщо замочити цибулю у содовому розчині, вона краще поглинатиме корисні речовини з ґрунту, а значить, зростатиме значно більшою. Тому така процедура сприяє швидкому проростанню та формуванню великої цибулини, а також захищає овочі від хвороб та гнилі.

Як приготувати розчин із соди для обробки цибулі

Для приготування содового розчину візьміть літр гарячої води, але не окропу, і насипте чайну ложку соди. Перед посадкою замочіть цибулю на 30 хвилин у цьому розчині й накрийте ємність ковдрою, щоб суміш залишалася теплою якомога довше. Після такої обробки ви зможете зібрати рекордну кількість урожаю великої цибулі.

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