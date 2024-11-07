"Замочна скважина" і "лєснічна площадка": як правильно сказати українською

У побуті ми досить часто користуємося суржиком, бо не знаємо правильний переклад деяких словосполучень та слів.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко навів приклад двох найуживаніших словосполучень на позначення того, як ми потрапляємо додому. Він зазначив, що "леснічна площадка" і "замочна скважина" - це суржик, яким не слід послуговуватися, бо в українській мові є відповідники цим словосполученням.

Як правильно сказати українською мовою "замочна скважина" і "лєснічна площадка"

"Лєснічна площадка" - ми звикли так називати спільний простір перед квартирами чи біля сходів у багатоквартирному будинку. Відомий мовознавець в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив, що це суржик, українською правильно буде "сходовий майданчик". До того ж, у слові "сходовий" наголос має падати на звук "и".

- ми звикли так називати спільний простір перед квартирами чи біля сходів у багатоквартирному будинку. Відомий мовознавець в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив, що це суржик, українською правильно буде "сходовий майданчик". До того ж, у слові "сходовий" наголос має падати на звук "и". "Замочна скважина" - це також калька з російської мови, так говорити не варто. Таке словосполучення вживається на позначення спеціального отвору в дверях, куди встромляється ключ. Правильним варіантом у цьому випадку буде сполучення слів "замкова щілина". У першому слові наголос падатиме на звук "о".

Читайте також:

Чому не можна казати "в тому числі", говоримо українською правильно

Ніколи не кажіть "яєчко всмятку": як правильно називаються страви з яєць українською

Як правильно сказати українською "горбушка хліба": є два милозвучні відповідники