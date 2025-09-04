ТСН у соціальних мережах

Запас на зиму: які гриби краще заморозити, які - сушити, а які - маринувати

Завдяки правильній заготівлі грибів на зиму, вони збережуть смак і аромат.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Гриби

Гриби / © Pexels

Сезон грибів триває. Це ідеальний продукт, який можна зберігати по-різному та згодом по-різному використовувати для приготування страв. Заморожування, сушіння та маринування - найкращі способи заготування грибів на зиму.

Кулінари радять заморожувати дрібні грибочки, сушити - “ароматні” - як білі, а маринувати ті, що гарно тримають форму - маслюки чи опеньки.

ТСН.ua підготував для вас поради, як заготувати гриби на зиму. Вони підійдуть для різних видів грибів: від білих і підберезників до лисичок та шампіньйонів.

Заморожування грибів

Які гриби краще всього заморожувати: білі гриби, підберезники, підосичники, лисички, маслюки, шампіньйони.

Очистіть гриби від сміття та промийте. Дайте добре обсохнути. Великі гриби наріжте, а дрібні краще залишати цілими.

Варіанти заморожування:

  1. Сирі гриби можна одразу розкласти по пакетах чи контейнерах та поставити до морозилки.

  2. Гриби можна проварити 5-7 хв у підсоленій воді, остудити, відцідити й заморозити.

  3. Гриби трохи обсмажують на сухій пательні без олії. Потім остудити й заморозити у контейнері чи пакетах.

Зберігати у морозильнику до 12 місяців.

Сушіння грибів

Які гриби краще всього сушити: білі гриби, підберезники, підосичники, опеньки.

Приготування

  1. Гриби очистіть, але не мийте, бо волога завадить сушінню. Наріжте тонкими пластинками.

  2. Розкладіть на решітці у духовці, яка розігріта до 50–60°C. Дверцята духовки трішки прочинити. Для сушіння також можна використати електросушарку.

  3. Гриби мають стати ламкими, але не перетворитися на пил.

Зберігати у скляних банках чи полотняних мішечках у сухому місці до 2 років.

Маринування грибів

Які гриби краще всього маринувати: маслюки, опеньки, шампіньйони, лисички.

Приготування

  1. Гриби очистіть та добре промийте. Після цього відваріть їх у підсоленій воді 15–20 хв, знімаючи піну.

  2. Приготуйте маринад на 1 л води:

    1 ст. л. солі,

    2 ст. л. цукру,

    3–4 лаврові листки,

    кілька горошин перцю,

    3 ст. л. оцту (9%).

  3. Гриби перекладіть до банок та залийте маринадом. Закрийте кришками, переверніть банки і закутайте їх.

Зберігати у прохолодному місці до 12 місяців.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно заморозити лисички, щоб гриби зберегли смак та аромат.

