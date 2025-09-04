- Дата публікації
Запас на зиму: які гриби краще заморозити, які - сушити, а які - маринувати
Завдяки правильній заготівлі грибів на зиму, вони збережуть смак і аромат.
Сезон грибів триває. Це ідеальний продукт, який можна зберігати по-різному та згодом по-різному використовувати для приготування страв. Заморожування, сушіння та маринування - найкращі способи заготування грибів на зиму.
Кулінари радять заморожувати дрібні грибочки, сушити - “ароматні” - як білі, а маринувати ті, що гарно тримають форму - маслюки чи опеньки.
ТСН.ua підготував для вас поради, як заготувати гриби на зиму. Вони підійдуть для різних видів грибів: від білих і підберезників до лисичок та шампіньйонів.
Заморожування грибів
Які гриби краще всього заморожувати: білі гриби, підберезники, підосичники, лисички, маслюки, шампіньйони.
Очистіть гриби від сміття та промийте. Дайте добре обсохнути. Великі гриби наріжте, а дрібні краще залишати цілими.
Варіанти заморожування:
Сирі гриби можна одразу розкласти по пакетах чи контейнерах та поставити до морозилки.
Гриби можна проварити 5-7 хв у підсоленій воді, остудити, відцідити й заморозити.
Гриби трохи обсмажують на сухій пательні без олії. Потім остудити й заморозити у контейнері чи пакетах.
Зберігати у морозильнику до 12 місяців.
Сушіння грибів
Які гриби краще всього сушити: білі гриби, підберезники, підосичники, опеньки.
Приготування
Гриби очистіть, але не мийте, бо волога завадить сушінню. Наріжте тонкими пластинками.
Розкладіть на решітці у духовці, яка розігріта до 50–60°C. Дверцята духовки трішки прочинити. Для сушіння також можна використати електросушарку.
Гриби мають стати ламкими, але не перетворитися на пил.
Зберігати у скляних банках чи полотняних мішечках у сухому місці до 2 років.
Маринування грибів
Які гриби краще всього маринувати: маслюки, опеньки, шампіньйони, лисички.
Приготування
Гриби очистіть та добре промийте. Після цього відваріть їх у підсоленій воді 15–20 хв, знімаючи піну.
Приготуйте маринад на 1 л води:
1 ст. л. солі,
2 ст. л. цукру,
3–4 лаврові листки,
кілька горошин перцю,
3 ст. л. оцту (9%).
Гриби перекладіть до банок та залийте маринадом. Закрийте кришками, переверніть банки і закутайте їх.
Зберігати у прохолодному місці до 12 місяців.
