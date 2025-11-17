"Заморозив дружину і знайшов іншу": історія подружжя, яка сколихнула Мережу (фото)

Чоловік першої кріозбереженої жінки в Китаї пояснив, чому знайшов нову партнерку / Фото ілюстративне / © Getty Images

У Китаї розгорнулася етична дискусія навколо чоловіка, чия дружина стала першою у країні пацієнткою, кріогенно збереженою після смертельного діагнозу. Попри це чоловік розпочав нові стосунки, що викликало хвилю осуду в Мережі.

Про це йдеться на scmp.

57-річний фахівець спортивної індустрії Гуй Цзюньмін ухвалив рішення про кріогенне збереження своєї дружини Чжан Веньлянь 2017 року після того, як у неї діагностували рак легень на пізній стадії і лікарі прогнозували лише кілька місяців життя. Він вважав, що це може дати шанс на її повернення у майбутньому, якщо наука знайде спосіб вилікувати хворобу.

Гуй Цзюньмін ухвалив рішення про кріогенне збереження своєї дружини Чжан Веньлянь 2017 року / Фото: Weibo

Чжан стала першою людиною в Китаї, яка пройшла процедуру кріоконсервації після підписання 30-річного контракту з науково-дослідним інститутом Yinfeng Life Science Research Institute, який реалізує експериментальні програми кріозбереження.

Після смерті дружини чоловік певний час залишався сам, однак 2020 року пережив тяжкий напад подагри і два дні не міг викликати допомогу. Після цього, за порадою знайомих, він познайомився з жінкою на ім’я Ван Чунся та почав стосунки.

Чоловік, який називає дружину єдиною у своєму житті, приходить перевіряти її кріогенну камеру / Фото: Weibo

Гуй зізнався, що його нова партнерка уважно про нього піклується, однак визнав, що їхня різниця у досвіді та соціальному статусі створює внутрішні сумніви. За його словами, він досі вважає дружину «незамінною», а нові стосунки назвав «скоріше практичними, ніж емоційними».

Чоловік також висловив занепокоєння щодо майбутніх юридичних і моральних наслідків: чи може повторний шлюб у разі гіпотетичного «повернення» дружини вважатися двоєженством, а також кому належатимуть активи сім’ї.

Історія викликала гостру реакцію користувачів соцмереж. Одні називають його «емоційним полігамістом», інші вважають, що він не до кінця опрацював втрату та проявляє егоїстичний тип кохання.

