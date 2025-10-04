ТСН у соціальних мережах

368
2 хв

Замшеві чоботи ставте в далекий куток шафи: ідеальне взуття під джинси, яке захопило модниць цієї осені зовсім інше

Минулого року замшеві чоботи завоювали серця модниць завдяки комфорту та універсальності. Але новий сезон приніс несподіваний тренд — шкіряні ботильйони з ефектним крокодилячим принтом.

Тетяна Мележик
Найстильніші чоботи на осінь 2025 року

Найстильніші чоботи на осінь 2025 року / © Фото з відкритих джерел

Сьогодні для модного образу зовсім не обов’язково обирати натуральну шкіру — сучасний ринок пропонує безліч якісних моделей зі шкірзамінників. Про нову тенденцію, яка вже з’являється на вулицях міст, розповіли редактори порталу Who What Wear.

Чоботи з тисненням під крокодила вже помічені на модних показах у Лондоні, Мілані та Нью-Йорку. Відомі інфлюенсери та зірки віддають перевагу класичним базовим відтінкам, але не оминають і більш яскраві кольори, як-от темно-синій чи коричневий.

Лаковане взуття, що переливається на сонці, цінується за універсальність і простоту у догляді: шкіряні моделі легко миються та стійкі до вологи, тоді як замшеві часто потребують додаткової хімчистки.

Стильні чоботи з тисненням під крокодила / © Фото з відкритих джерел

Стильні чоботи з тисненням під крокодила / © Фото з відкритих джерел

Не випадково крокодиляче взуття вважають ідеальним для поєднання з джинсами. Денім — грубий і практичний матеріал — створює чудовий контраст із глянсовою шкірою та виразним тисненням. Разом вони формують гармонійний баланс між невимушеною простотою та розкішшю.

Джинси надають образу свободи й легкості, а шкіра з крокодилячим тисненням додає статусності. У парі вони працюють за принципом high-low fashion — поєднання елегантності та невимушеності. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати стильний вигляд, але без зайвої химерності.

На ринку представлені моделі на будь-який смак: високі ботфорти з широким голенищем, низькі чоботи на невисокому каблуку та абсолютно плоскі варіанти — усе це в тренді цього сезону.

368
