Замшеві чоботи ставте в далекий куток шафи: ідеальне взуття під джинси, яке захопило модниць цієї осені зовсім інше
Минулого року замшеві чоботи завоювали серця модниць завдяки комфорту та універсальності. Але новий сезон приніс несподіваний тренд — шкіряні ботильйони з ефектним крокодилячим принтом.
Сьогодні для модного образу зовсім не обов’язково обирати натуральну шкіру — сучасний ринок пропонує безліч якісних моделей зі шкірзамінників. Про нову тенденцію, яка вже з’являється на вулицях міст, розповіли редактори порталу Who What Wear.
Чоботи з тисненням під крокодила вже помічені на модних показах у Лондоні, Мілані та Нью-Йорку. Відомі інфлюенсери та зірки віддають перевагу класичним базовим відтінкам, але не оминають і більш яскраві кольори, як-от темно-синій чи коричневий.
Лаковане взуття, що переливається на сонці, цінується за універсальність і простоту у догляді: шкіряні моделі легко миються та стійкі до вологи, тоді як замшеві часто потребують додаткової хімчистки.
Не випадково крокодиляче взуття вважають ідеальним для поєднання з джинсами. Денім — грубий і практичний матеріал — створює чудовий контраст із глянсовою шкірою та виразним тисненням. Разом вони формують гармонійний баланс між невимушеною простотою та розкішшю.
Джинси надають образу свободи й легкості, а шкіра з крокодилячим тисненням додає статусності. У парі вони працюють за принципом high-low fashion — поєднання елегантності та невимушеності. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати стильний вигляд, але без зайвої химерності.
На ринку представлені моделі на будь-який смак: високі ботфорти з широким голенищем, низькі чоботи на невисокому каблуку та абсолютно плоскі варіанти — усе це в тренді цього сезону.