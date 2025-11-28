Важка атлетика / © pexels.com

Відвідування тренажерної зали може не лише зміцнити м’язи, а й значно покращити вашу пам’ять та когнітивні функції, про що свідчать багатообіцяючі результати нового дослідження.

Про це пише The Daily Mail.

Вчені зі США виявили, що лише одна сесія силового тренування, яка триває трохи більше 40 хвилин, може помітно посилити довготривалу пам’ять у здорових дорослих людей.

Швидкість обробки інформації та робоча пам’ять зростають

Дослідники з Університету Пердью в Індіані (США) простежили за 121 дорослим віком від 18 до 50 років. Учасників розділили на дві групи:

Група тренування: виконувала помірні силові вправи (жим лежачи, тяга блоку, згинання рук зі штангою, жим ногами, розгинання на трицепс та розгинання ніг) протягом 42 хвилин. Тренування включало розминку та два підходи по 10 повторень для кожної вправи. Контрольна група: дивилася відео, як інші учасники виконують ті самі вправи.

До та після експерименту учасники здавали зразки крові та проходили електроенцефалографію (ЕЕГ) для фіксації електричної активності мозку.

«Результати демонструють, що гостре силове тренування позитивно впливає на виконавчі функції, покращуючи швидкість обробки інформації та робочу пам’ять, а також нейро електричну функцію,» — зазначили вчені.

Було встановлено, що у групі, яка виконувала вправи з обтяженнями, помірно покращився час реакції, пов’язаний із робочою пам’яттю, порівняно з контрольною групою. Дослідники припускають, що подібний ефект можуть мати й інші види опору, такі як присідання або згинання колін.

Ймовірний механізм: лактат та кров’яний тиск

Хоча точний механізм впливу силових тренувань на робочу пам’ять ще не доведено, вчені висунули гіпотезу: підвищення рівня лактату в крові (маркер втоми м’язів) і артеріального тиску після фізичних навантажень можуть покращувати швидкість «виконавчих функцій», що, своєю чергою, підвищує когнітивну продуктивність.

Оскільки когнітивні тести проводилися одразу після закінчення вправ, тривалість цього позитивного ефекту залишається невідомою.

«Клінічно, ці висновки підтримують інтеграцію силових вправ у тренувальні програми для отримання гострих переваг для виконавчих функцій,» — підсумували автори дослідження в журналі Psychophysiology.

Силові тренування для здоров’я мозку

Це дослідження додає ваги попереднім науковим роботам, які вже вказували на зв’язок між фізичною активністю та збереженням когнітивних функцій.

Запобігання деменції: раніше іспанські вчені виявили, що збільшення фізичної активності до близько двох з половиною годин на тиждень у віці від 45 до 65 років робить людей менш схильними до поширення токсичного білка амілоїду в мозку, який асоціюється із симптомами хвороби Альцгеймера.

Біологічний вік: також було доведено, що підняття ваги всього три рази на тиждень може знизити біологічний вік людини майже на вісім років.

Нагадування ВООЗ та МОЗ: Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим приділяти щонайменше 150 хвилин на тиждень вправам помірної інтенсивності або 75 хвилин інтенсивним вправам. Крім того, варто включати вправи на зміцнення всіх основних груп м’язів (ніг, спини та живота) щонайменше два дні на тиждень.

Раніше фахівці розповіли, як можна зупинити панічну атаку та повернути контроль над тілом і розумом.