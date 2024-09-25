Заощадите на платіжках: українцям назвали п'ять способів, щоб змивати менше води в туалеті

Лише за одну добу людина може скористатися зливанням води у туалеті до 12 разів. Звичайно, що більше у квартирі мешканців, то більшими будуть платіжки. Однак, ви можете заощаджувати воду під час зливання унітазу, якщо скористаєтесь одним з п'яти способів, описаних нижче.

Встановлення дворівневого спустошення бачка

Кнопковий механізм для зливання води з бачка буває однорівневим і дворівневим. Якщо кнопка лише одна, то кожного разу буде зливатися однаковий об'єм води (зазвичай в бачку 6 л). Якщо ж буде дві кнопки, то велика викликатиме повне зливання, а маленька — лише часткове.

Ви можете навіть встановити дві кнопки на вже наявному унітазі. В такому разі потрібно лише замінити на бачку арматуру. Саме вона відповідає за наповнення водою і зливання.

Встановлення зливального клапана з системою "старт-стоп"

Навіть однокнопкова система може бути економною, якщо в ній є система "старт-стоп". Тобто, якщо через п'ять секунд після початку зливання кнопка натискається ще раз, тоді зіллється невелика кількість води. А якщо натиснути і потримати — то велика.

Для встановлення системи вам також доведеться змінювати зливальний клапан.

Зменшення обсягу бачка

Найчастіше в магазинах можна знайти бачки обсягом 6-10 л. Однак, якщо добре пошукати, то можна знайти і 4-літровий. Ви можете також змінити вже наявний бачок. Для цього зніміть кришку, знайдіть на заливному клапані налаштування поплавця та зробіть так, щоб води набиралося менше. Зазвичай на корпусі виробники додають шкалу відміток, яка допомагає орієнтуватися в кількості літрів.

Якщо у вас буде бачок обсягом 4 л, тоді за щоденного використання під час однорівневого спустошення буде витрачатися 116 л води, а це приблизно 3500 л на місяць.

Встановлення пісуара

Пісуар зливає за один раз лише 0,5-1,5 л води. Однак, тут потрібно розуміти, що ним можуть користуватися лише чоловіки.

Встановлення унітазу з лійкоподібною чашею

Чаші унітазу бувають трьох видів:

козиркові — коли отвір з водою має нахил вперед відносно до підлоги під кутом 30-45 градусів;

лійкоподібні — отвір зливання розташований рівно посередині;

тарілчасті — отвір зміщається до центру.

Унітази з лійкоподібною чашею допомагають заощадити воду через те, що змивання відбувається частіше за один раз. Тому після дефекації не потрібно натискати кнопку ще раз.

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