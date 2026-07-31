Запах парфумів триматиметься кілька днів: секретний трюк, про який мовчать усі продавці

Як подовжити стійкість парфумів / © pexels.com

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Багато людей помічають, що навіть дорогі парфуми через кілька годин майже перестають відчуватися. Часто здається, що проблема в якості аромату або виробнику, хоча насправді причина може бути зовсім іншою. Фахівці парфумерної індустрії пояснюють: стійкість запаху значною мірою залежить від того, як саме його наносять і як доглядають за шкірою. Існує один простий спосіб, який давно використовують професійні консультанти з парфумерії, але про нього рідко згадують під час продажу.

Секрет, який значно подовжує життя аромату

Найкращий спосіб зробити парфуми більш стійкими — наносити їх на добре зволожену шкіру. Перед використанням парфумів достатньо змастити місця нанесення тонким шаром звичайного крему або косметичного вазеліну без запаху.

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Кремова основа утворює на поверхні шкіри тонку захисну плівку, яка сповільнює випаровування ароматичних компонентів. Завдяки цьому запах розкривається поступово і може відчуватися набагато довше, ніж на сухій шкірі.

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Саме сухість шкіри є однією з головних причин швидкого зникнення навіть дорогих ароматів.

На які ділянки тіла наносити парфуми

Парфумери рекомендують наносити аромат на так звані теплі точки тіла, де кровообіг активніший:

зап’ястя;

шию;

ділянку за вухами;

згин ліктя;

ключиці;

внутрішній бік колін.

Тепло тіла допомагає композиції поступово розкриватися протягом дня.

Чому не можна розтирати зап’ястя

Багато людей після нанесення парфумів автоматично труть одне зап’ястя об інше. Парфумери називають це однією з найпоширеніших помилок.

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Тертя створює додаткове тепло, через що верхні ароматичні ноти випаровуються значно швидше. У результаті композиція втрачає свою природну структуру, а запах стає менш стійким. Краще просто розпилити аромат і дати йому висохнути природним способом.

Одяг теж допомагає довше зберегти аромат

На натуральних тканинах — бавовні, льоні, вовні або кашемірі, парфуми нерідко тримаються довше, ніж на шкірі.

Втім, слід бути обережними зі світлим одягом і шовком. Деякі парфуми містять барвники або ефірні олії, які можуть залишати плями.

Найкраще наносити аромат на внутрішній бік шарфа, коміра або підкладку верхнього одягу.

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