Запам'ятайте ці дати: коли можна пекти паски і фарбувати яйця на Великдень — їх всього дві

Великдень — одне з найважливіших релігійних свят, яке 2025 року припадає на 20 квітня. Давайте детальніше розглянемо традиції підготовки до цього дня, зокрема, коли найкраще пекти паску та розмальовувати яйця.

Коли за українською традицією печуть паску

Найкращий час для випікання пасок – це Чистий четвер, який 2025 року припадає на 17 квітня. Це не лише давня традиція, але й практичне рішення: паска встигне добре настоятися, залишаючись свіжою до неділі, а у вас буде достатньо часу, щоб усе зробити без поспіху та виправити можливі помилки.

Окрім випікання, цього дня прийнято прибирати оселю та очищати себе водою, символічно змиваючи весь негатив.

Якщо ж у будні дні важко знайти час на випічку, чудовою альтернативою стане Велика субота, 19 квітня. Це останній день перед святом, коли можна спокійно приготувати паску й одразу освятити її в церкві разом з іншими великодніми стравами.

Чи можна пекти паски у п’ятницю

Страсна п’ятниця – особливий день перед Великоднем, адже, згідно з християнськими віруваннями, саме тоді було розіп’ято Ісуса Христа. У деяких родинах цей день вважають невідповідним для будь-яких хатніх справ, зокрема й випікання.

Втім, немає жодних церковних заборон щодо приготування паски у п’ятницю, тому кожен може обирати зручний для себе час. Головне – робити це з чистими помислами та світлими думками.

Коли фарбувати яйця перед Великоднем

Якщо ви створюєте писанки, які потребують багато часу й уваги, їх можна виготовляти протягом усього Великого посту або навіть раніше – коли відчуєте натхнення.

Крашанки натомість найзручніше фарбувати у Велику суботу. До цього часу більшість передсвяткових турбот вже завершено, тож ви зможете спокійно присвятити годинку творчому процесу.

Читайте також: