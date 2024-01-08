Запам'ятайте ці фрази: допоможуть перервати будь-яку неприємну розмову

Якщо розмова нудна і тривала

Що потрібно сказати: "Насправді ви розповідаєте дуже цікаві речі, тож шкода, що я змушена/ий піти. Спасибі за спілкування".

Чому ця фраза чудово підходить? Спочатку ви використовуєте так зване "емоційне погладжування", а тоді вказуєте, що вам жаль. Насамкінець ви говорите, що завершуєте розмову не тому, що вона нудна, а через важливі причини. Та ще й дякуєте у фіналі. Так виходить, що контакт переривається на позитивних емоціях.

Якщо людина висуває пропозицію чи прохання, але ви хочете відмовити

Ця фраза особливо буде корисною, якщо вас не чують. Що потрібно сказати: "Я вже двічі тобі відповів, що немає можливості, а ти начебто не чуєш. Вибач, це вже не прохання, я відчуваю тиск - і це мені неприємно. Давай на цьому зупинимося".

Чому ця фраза чудово підходить? Якщо маніпулятор намагається чинити на вас психологічний тиск, ви своєю відповіддю перенесете увагу з предмета прохання на сам процес, відкриваючи, що людина діє маніпулятивно.

Якщо розмова переросла в конфлікт

Як змінити тему розмови / Фото: Unsplash

Що потрібно сказати: "Ми зараз втрачаємо конструктивність, пропоную завершити розмову на цьому, так буде краще. Особисто я зараз не готова/ий продовжувати спілкування".

Чому ця фраза чудово підходить? В ній використовується слово "конструктивність", яке звучить миролюбиво, а не войовничо. Потім подається інформація про завершення розмови, яка має вигляд пропозиції. Звісно, людина може вже перебувати в такому стані, коли вона продовжуватиме конфлікт. В такому разі вам допоможе фраза: "Я розумію тебе, твої почуття, але давай потім поговоримо, на свіжу голову". В жодному разі не просіть співрозмовника заспокоїтися, це лише посилить лють.

Якщо співрозмовник - близька людина, яка постійно скаржиться

Якщо ви розмовляєте телефоном, можете сказати щось на кшталт: "Так, я розумію тебе, справді неприємна ситуація. Ой, у мене друга лінія, не можу зараз говорити, зателефоную!". В іншому разі допоможе фраза: "Щось від наших з тобою тем зараз весь настрій зникне. Уявляєш, я нещодавно була на лекції, там дуже докладно розповідали, що ми маємо стежити за своєю розмовою, оскільки вона пов'язана з мисленням, а мислення - з емоціями. Негативними фразами людина сама себе програмує на негатив. Пропоную і нам з тобою включитися у цю естафету. Так не хочеться говорити про погане".

Ця фраза гарна тим, що ви пом'якшуєте ситуацію, посилаючись на авторитет якогось експерта, ніби кажете це не від себе.

Якщо близькі ставлять некоректні запитання ("коли заміж" чи "коли народжувати")

Що потрібно сказати: "Прошу тебе, вибери інший спосіб вираження своєї любові до мене. Твоя тривога заважає мені і псує настрій. Дуже прошу тебе уникати цих тем".

Дуже важливо вчасно сказати "ні" нетактовній поведінці, навіть якщо вона йде від наших найближчих людей.

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