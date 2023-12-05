Запам'ятайте ці секрети: як китаянки прибирають в домі, щоб було завжди чисто

На жаль, прибирання — це така справа, яка рідко когось оминає. Іноді нею доводиться займатися всім. На щотижневе прибирання у нас іде дуже багато часу, який ми могли б витратити з користю для себе. Тому цей процес так хочеться спростити.

Зробити це можна, надихнувшись досвідом проведення прибирання китаянок. Жінки в Китаї достеменно знають, що робити, щоб в домі було завжди чисто, не витрачаючи на це весь свій вільний час.

Постільна білизна

В Китаї часто ковдра пришита до підковри, тому вони перуться разом. Звичайно, для такого прання потрібен великий барабан, а сушіння займає трішки більше часу, ніж зазвичай, але зате ковдра у китаянок дуже чиста.

В Україні ж ми звикли прати підковру окремо, а ковдри інколи здавати в хімчистку чи вкрай рідко очищувати в пральній машині. І дарма. Адже насправді в них накопичується дуже багато пилових кліщів та бруду.

Ще один цікавий момент — в Китаї прийнято спочатку стелити простирадло, потім класти матрац, далі покривало, а вже після цього подушки і ковдру. Вважається, що так набагато зручніше.

Для чистоти ванної кімнати

Як зробити так, щоб в домі завжди було чисто / Фото: Pexels

До цієї кімнати в домі у Китаї ставляться з особливою турботою. Вони ніколи не миють окремо ванну, дзеркало, раковину. Китаянки звикли до цього процесу підходити комплексно. Спочатку вони виносять з ванної кімнати все, що може заважати процесу прибирання. Потім надягають спеціальні капці, які мають дірки на підошві, через які буде стікати вода. А потім чистять все і відразу. Звичайно ж до повного блиску.

В Китаї, до речі, в багатьох будинках встановлюють раковини цікавої форми. Під зливом розташоване відро з ґратами, куди потрапляє весь осад. Під час прибирання він викидається у сміття. Таким чином в Китаї вода проходить ще одну ступінь фільтрації і не потрібно користуватися вантузом.

А що з генеральним прибиранням

Китайців можна назвати досить охайним народом, тому генеральне прибирання вони проводять всього лише раз на рік. Називається цей процес "так сао чу" і завжди припадає на період перед початком Нового року за місячним календарем.

Навіть тут існує цікава особливість: китаянки намотують на мітлу чи швабру нейлонові колготки, а потім таким саморобним пристроєм обмахують всі поверхні в домі. Це досить зручно, адже пил притягується до швабри завдяки статичній електриці, а не розлітається по всій кімнаті. Хоч це і виглядає досить дивно, але на практиці дійсно приносить результат.

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