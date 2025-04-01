Як постійно підтримувати чистоту в оселі / © pixabay.com

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Одна з основних звичок — не відкладати прибирання на потім. Наприклад, посуд одразу миється або ставиться в посудомийну машину після їжі, а одяг складається, а не залишаються купи на стільці. Це допомагає уникнути накопичення хаосу, робить простір більш охайним і зменшує необхідність займатися великим прибиранням пізніше.

Ще один корисний принцип — щоденний "оновлення". Досить витратити лише 15 хвилин на день для виконання простих завдань: протерти поверхні, прибрати у ванній, пропилососити або винести сміття. Це не замінить повноцінне прибирання, але саме такі маленькі кроки дозволяють підтримувати порядок і не допускати перетворення дому на безлад.

Також фахівці радять уважно ставитися до вибору декору. Забагато ваз, свічок та фоторамок можуть перенавантажити простір, тому краще організувати сезонну зміну деталей. Наприклад, зберігати по окремій коробці для кожної пори року і оновлювати оформлення відповідно до сезону.

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