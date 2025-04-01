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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
424
Час на прочитання
1 хв

Запам'ятайте ці три прості звички, щоб підтримувати чистоту в оселі: не потрібно весь час прибирати

Зберігати чистоту та порядок вдома не так складно, як здається — варто впровадити кілька корисних звичок, і це допоможе уникнути безладу та створити більш комфортну атмосферу.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як постійно підтримувати чистоту в оселі

Як постійно підтримувати чистоту в оселі / © pixabay.com

Одна з основних звичок — не відкладати прибирання на потім. Наприклад, посуд одразу миється або ставиться в посудомийну машину після їжі, а одяг складається, а не залишаються купи на стільці. Це допомагає уникнути накопичення хаосу, робить простір більш охайним і зменшує необхідність займатися великим прибиранням пізніше.

Ще один корисний принцип — щоденний "оновлення". Досить витратити лише 15 хвилин на день для виконання простих завдань: протерти поверхні, прибрати у ванній, пропилососити або винести сміття. Це не замінить повноцінне прибирання, але саме такі маленькі кроки дозволяють підтримувати порядок і не допускати перетворення дому на безлад.

Також фахівці радять уважно ставитися до вибору декору. Забагато ваз, свічок та фоторамок можуть перенавантажити простір, тому краще організувати сезонну зміну деталей. Наприклад, зберігати по окремій коробці для кожної пори року і оновлювати оформлення відповідно до сезону.

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Дата публікації
Кількість переглядів
424
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