Запам'ятайте і в жодному разі не додавайте це до компостної ями: дещо може навіть нашкодити

Завдяки компостуванню можна перетворити відходи з кухні чи двору на щось корисне. Однак, слід пам'ятати, що не всі матеріали однаково підходять для компостної ями.

Деякі харчові відходи можуть створювати неприємний запах, який, до того ж, приваблює шкідників. В той же час не всі рослини та плоди можуть бути корисними. Тому дуже важливо запам'ятати, що не можна кидати до компостної ями.

Не можна класти до компосту

Залишки цибулиння, черствий хліб, яєчна шкарлупа, шкірка цитрусових — ці харчові відходит ви можете сміливо кидати до компостної ями. Однак, пам'ятайте, що краще додавати невелику їхню кількість.

В той же час, не рекомендовано класти до компосту:

Рибні і м'ясні відходи — запах м'яса, що гниє, чи зіпсованих морепродуктів огидний. Додатково він буде приваблювати різноманітних шкідників, зокрема, щурів, мух, домашніх та диких тварин. Олія, масло, молочні продукти — з цих же причин слід уникати й таких продуктів, як молоко, сметана, йогурт, сир тощо. Виключіть і оброблені продукти, які містять багато жирів. Деревина чи рослини, що були оброблені пестицидами або консервантами — залишки таких хімікатів можуть також вбити і організми, завдяки яким відбувається процес компостування. Після додавання компосту як добрива, він може нашкодити рослинам в вашому саду чи на городі. Те ж саме правило стосується деревини, яка була оброблена лаком чи фарбою. Залишки волоського горіха — якщо більшість необроблених відходів деревини використовувати можна, то коріння, листя, гілки, шкірки плодів волоського горіха під забороною. Вони містять юглон — природну речовину, яка уповільнює процес зростання більшості рослин. Деякі культури, зокрема, помідори, перець, капусту, азалію, калину, гортензію, вона може навіть вбити. Хоча під впливом тепла і часу юглон поступово руйнується і стає нетоксичним, все ж краще не ризикувати. Вражені комахами, хворі рослини — шкідники запросто можуть вижити в домашніх компостних ямах, адже для знищення їх потрібна температура від 60°С до 63°С протягом кількох днів. Бур'яни, які можуть прорости — якщо у бур'янів вже дозріло насіння, краще не викидати їх до компостної ями. Коли ви наступного року розкладете компост на городі, це насіння проросте. Деревне вугілля — хоча дехто і рекомендує додавати невелику кількість попелу з каміну або вуличного багаття, від деревної золи краще відмовитися. В цьому матеріалі міститься багато сірки, через яку компост стане надто кислим. А хімічні речовини, які містяться у вугіллі, нашкодять рослинам. Котячі і собачі відходи — вони можуть перетворити кінцевий продукт в небезпечні відходи, адже тварини можуть бути переносниками паразитів та бактерій.

Неочікувані відходи, які можна кидати до компостної ями

Що можна кидати до компостної ями / Фото: Unsplash

Існують деякі матеріали, про які можна навіть і не подумати, що вони підходять для використання в компостній ямі. Зокрема, ви можете сміливо кидати акваріумні рослини, хутро і волосся, використані паперові рушники та серветки, відходи домашнього пивоваріння, підгорілий чи зіпсований попкорн, старі спеції і трави, зубочистки і дерев'яні палички для їжі, паперові і картонні тарілки (неламіновані).

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