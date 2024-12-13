Запам'ятайте три правила: як правильно писати назви свят українською мовою

Дотримуючись певних правил, ви зможете правильно та грамотно писати назви свят і урочистих подій в українській мові.

Коли ми говоримо про свята, інколи замислюємось, як правильно їх писати - з великої літери чи малої.

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як пишуться назви свят. Правопис назв свят залежить від "масштабу". Якщо це приватне свято – то писати потрібно з малої букви. Наприклад, коли ви бажаєте когось привітати з днем народження.

"Приватні свята пишемо з малої букви, наприклад, день народження. А от із державними святами інакше", – зазначив він.

Експерт додав, що якщо назва складається з двох або більше слів, то тільки перше слово варто писати з великої букви. Наприклад:

Новий рік

День учителя

День пам’яті та примирення

Проте є три державних свята, які варто писати з великої букви кожне слово. Серед таких свят мовознавець згадує:

День Конституції України

День Соборності України

День Незалежності України

У назвах цих свят всі слова починатимуться з великої літери.

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте у новині.

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