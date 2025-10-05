Запам’ятайте раз і назавжди: чому яйця після варіння не можна класти в холодну воду

Як правильно охолоджувати варені яйця / © pixabay.com

Реклама

Багато господинь переконані, що холодна вода після варіння — найкращий спосіб зупинити процес приготування яєць і зробити чищення шкаралупи легким. Цю пораду повторюють цілі покоління, але насправді вона не така вже й безпечна. Деякі кулінари й дієтологи застерігають: різкий температурний перепад може не лише зіпсувати яйця, а й зробити їх шкідливими для здоров’я. Тож розбираємося, чому не можна класти гарячі яйця у холодну воду і як правильно охолоджувати їх після варіння.

Чому не варто опускати гарячі яйця у холодну воду

Різкий перепад температур руйнує структуру білка. Коли гаряче яйце потрапляє у крижану воду, білок стискається нерівномірно. Усередині утворюються мікротріщини, через які білок може відокремитися від жовтка або стати гумовим. У результаті яйце втрачає ніжність і природну текстуру.

З’являється сіро-зелений обідок навколо жовтка. Через контакт гарячого білка з холодом у яєчній масі відбувається хімічна реакція між сіркою та залізом. Саме тому жовток набуває неапетитного сірого кольору, це ознака неправильного охолодження. Хоча таке яйце не завжди небезпечне, однак його зовнішній вигляд і смак псуються.

Може тріснути шкаралупа. Холодна вода спричиняє різке стискання шкаралупи, через що вона лускається. Навіть невидимі тріщини дозволяють бактеріям проникати всередину. Якщо яйця потім зберігають кілька днів, вони швидше псуються, навіть у холодильнику.

Втрата користі. Деякі вітаміни, зокрема групи B, погано переносять різкі перепади температур. Вони частково руйнуються, якщо яйця миттєво охолодити дуже холодною водою.

Як правильно охолоджувати варені яйця