Запам’ятайте раз і назавжди: які квіти треба викопувати восени, а які краще залишити зимувати

Які квіти викопувати на зиму / © Фото з відкритих джерел

Для садівників середина осені — це не лише час милування останнім цвітінням клумби, а й період відповідальної роботи. Адже саме у жовтні вирішується доля багатьох квітів: які залишаться у землі зимувати, а які потрібно викопати, щоб навесні вони знову радували своїм пишним цвітінням. Бо навіть одне неправильне рішення може коштувати вам улюблених рослин.

Які квіти треба обов’язково викопувати восени

Жоржини не переносять навіть легких заморозків. Якщо залишити бульби в землі, вони швидко загниють. Викопуйте їх після перших приморозків, коли стебла почнуть темніти. Потім дайте підсохнути, обережно очистіть від землі та зберігайте у прохолодному приміщенні за температури +3…+6°C, пересипавши тирсою або піском.

Гладіолуси також бояться холоду. Через тиждень після того, як закінчилося цвітіння, цибулини варто викопати, просушити і відокремити дітки від основних цибулин. Зберігати найкраще в сухому місці з доступом повітря. Якщо залишити гладіолуси в землі, волога і мороз знищать увесь посадковий матеріал.

Бегонія. Після цвітіння бульбову бегонію потрібно викопати, обрізати стебла і висушити. Зберігають бульби в паперових пакетах або ящиках з тирсою до весни. Якщо залишити її в ґрунті, взимку бульба просто загниє.

Канни. Ці екзотичні рослини абсолютно не пристосовані до морозів. Після перших заморозків канни викопують, очищають від землі й залишають на просушування. Зберігати потрібно у сухому підвалі чи погребі, щоб навесні вони знову дали потужні пагони.

Які квіти краще залишити в землі на зиму

Тюльпани, нарциси, крокуси та гіацинти. Цибулинні весняні квіти чудово зимують у землі. Навпаки, викопування восени може пошкодити кореневу систему. Головне, вибрати добре дренований ґрунт і вкрити ділянку шаром мульчі чи сухого листя, щоб уберегти квіти від промерзання.

Півонії. Багаторічні півонії чудово зимують у ґрунті. Їм лише потрібно обрізати стебла на висоту 10 см і замульчувати прикореневу зону. Якщо викопати півонії без потреби, навесні вони можуть хворіти або навіть не зацвісти.

Лілії — лише винятки потребують викопування. Більшість сортів лілій добре зимують просто у землі, якщо вона не перезволожена. Викопувати варто лише теплолюбні сорти — східні та трубчасті, які можуть не витримати сильних морозів.

Перед тим як викопувати будь-яку квітку, переконайтеся, що її бульби чи цибулини дозріли. Недозрілий матеріал погано зберігається і може загинути взимку. А для тих, що залишаються в землі, обов’язково зробіть легке укриття з торфу, хвої або сухого листя.