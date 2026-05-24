Запам’ятайте це правило раз і назавжди: чому не можна смажити яєчню на соняшниковій олії

На чому треба смажити яйця / © Pexels

Реклама

Багато людей навіть не замислюються над тим, на чому саме смажать яєчню. Найчастіше для цього використовують звичайну соняшникову олію, адже вона завжди є під рукою. Проте кухарі та дієтологи попереджають: саме цей продукт може зіпсувати смак страви та зробити її менш корисною. Особливо це стосується рафінованої соняшникової олії, яка за сильного нагрівання втрачає частину своїх властивостей і може негативно впливати на організм.

Чому соняшникова олія не підходить для смаження яєчні: як краще готувати

Фахівці пояснюють, що соняшникова олія швидко перегрівається та починає диміти. Під час сильного нагрівання в ній можуть утворюватися шкідливі сполуки, які погіршують смак їжі та роблять страву важчою для травлення.

Крім того, така олія часто перебиває ніжний смак яєць і залишає характерний жирний присмак.

Реклама

Досвідчені кухарі найчастіше радять смажити яйця на вершковому маслі. Воно надає страві ніжного вершкового смаку та допомагає отримати ідеальну текстуру білка без пересушування. Головне, готувати на помірному вогні, щоб масло не почало горіти.

Окрім вершкового масла, для приготування яєчні добре підходить оливкова олія і топлене масло гхі. Такі продукти краще витримують нагрівання та не так сильно змінюють смак страви.

Особливо популярним серед кухарів вважається топлене масло, адже воно майже не димить і робить яєчню ароматнішою.

Однак, навіть найкраща олія не врятує страву, якщо смажити яйця на максимальному вогні. Через перегрівання білок стає гумовим, а краї починають підгоряти. Кухарі радять готувати яєчню на середньому або слабкому вогні, щоб вона залишалася ніжною.

Реклама

Новини партнерів