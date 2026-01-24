Запас води під час відключень: скільки літрів потрібно людині на добу

Запас води / © pixabay.com

Під час тривалих відключень світла й перебоїв із централізованим водопостачанням особиста гігієна стає справжнім випробуванням. Водночас нехтування елементарними правилами чистоти підвищує ризики поширення кишкових та респіраторних інфекцій.

ТСН.ua зібрав поради фахівців Центру громадського здоров’я щодо того, як підготувати запас води та підтримувати особисту гігієну під час відключень водопостачання.

Скільки води потрібно людині на добу

За рекомендаціями фахівців, одній дорослій людині в середньому необхідно близько трьох літрів питної води на день. Окрім цього, ще 10–12 літрів потрібні для приготування їжі, миття рук, чищення зубів та інших побутових і гігієнічних потреб.

Найпростіший спосіб підготуватися до можливих відключень — завчасно сформувати запас води щонайменше на три доби для кожного члена родини. Для цього підійде бутельована вода або вода з-під крана, набрана у каністри чи бутлі.

Перед наповненням ємності радять ретельно вимити з мийним засобом і добре прополоскати. Зберігати воду слід у темному та прохолодному місці — за таких умов чиста вода в чистій тарі може залишатися безпечною для побутового використання тривалий час. За можливості варто домовитися із сусідами та організувати спільний запас води.

Де взяти воду, якщо запасів немає

Якщо централізоване водопостачання відсутнє в усьому районі, місцева влада може організовувати підвезення води. Актуальну інформацію радять відстежувати на офіційних ресурсах громад та в медіа.

Інший варіант — звернутися по допомогу до рідних або знайомих, які мешкають в іншій частині населеного пункту, де вода подається.

Чим доповнити запаси для гігієни

У разі відсутності води для миття рук можна використовувати антисептики зі вмістом спирту 60–80%. Обробляти руки потрібно протягом 20–30 секунд. Водночас фахівці наголошують: антисептики не завжди ефективні — зокрема, якщо руки помітно забруднені або жирні, а також проти окремих вірусів, бактерій і небезпечних хімічних речовин.

Особливо важливо дотримуватися гігієни після відвідування туалету, зміни підгузків немовляті та перед будь-яким контактом із їжею.

У домі також варто мати достатній запас туалетного паперу, мила, підгузків і засобів менструальної гігієни. Додатково можуть стати у пригоді вологі серветки, одноразовий сухий душ і рукавички. Якщо ж немає ні мила, ні антисептиків, миття рук лише водою все одно краще, ніж повна відсутність гігієни.

Що робити, якщо є лише холодна вода

За даними Центру громадського здоров’я, холодна й тепла вода однаково ефективні для видалення мікробів і вірусів за умови використання мила. Щоправда, у холодній воді мило піниться повільніше, тому на миття рук потрібно трохи більше часу — 40–60 секунд.

У холодну пору року тривале використання холодної води може спричиняти дискомфорт і проблеми зі шкірою. Якщо немає інших варіантів, воду можна підігріти в металевому посуді на туристичному газовому пальнику. Водночас фахівці застерігають: використовувати слід лише сертифіковані пальники й балони, дотримуватися інструкцій виробника, забезпечувати вентиляцію та регулярно перевіряти справність обладнання.

