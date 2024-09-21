Запасіться вже зараз: які консерви на зиму українцям радять придбати

Ця зима може знову стати серйозним випробуванням, а тому фахівці радять запастися деякими продуктами вже зараз.

Багато українців почали робити запаси на зиму вже на початку осені. І ця стратегія досить правильна, адже, якщо ворог і далі буде атакувати об'єкти енергетики, варто мати на кухні такі продукти, які можна споживати без електроенергії.

Чим потрібно запасатися на зиму

Звичайно, найперше, про що потрібно подумати, це м'ясо, яке не псуватиметься. Обов'язково придбайте рибні чи м'ясні консерви, які можна додавати до страв. Добре, якщо їх можна їсти, не розігріваючи.

Консервований тунець буде смакувати з макаронами, а ось до картоплі беріть тушонку. Можна взяти й кілька бляшанок паштетів. Однак, тут потрібно слідкувати за терміном їх придатності.

Фахівці радять обов'язково придбати шпроти в олії, сардини і кільку в томаті. Шпроти — чудовий варіант для бутербродів, кілька ідеально підійде для гарніру, а ось сардини взагалі дуже корисні консерви, з яких можна приготувати смачний салат.

Не забувайте, що консерви бувають не лише рибними чи м'ясними. Запасіться бобовими, овочевими, грибними фруктовими та молочними. Деякі з них можна буде використати для салату, інші чудово замінять фрукти, а бобові взагалі універсальні, адже вони дуже поживні, а тому допомагають підкріпитися на декілька годин.

Консерви — це не єдині продукти, якими ви можете запастися на зиму вже зараз. Не забудьте про хлібці, які замінять хліб, різноманітні крупи, печиво, згущене молоко, каву, чай, цукор, сіль, борошно, олію, цукерки, мед та халву. Всі ці продукти довго зберігаються і допоможуть за будь-яких умов створити повноцінне харчування.

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