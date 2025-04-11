Запаси скумбрії в світі закінчуються: дієтологи назвали основні альтернативи, якими можна її замінити

Чим можна замінити скумбрію / © Pixabay

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Фахівці б’ють на сполох: запаси скумбрії стрімко зменшуються і вже наближаються до критичної межі. У довіднику Good Fish Guide її більше не вважають стабільним варіантом для споживання, повідомляють в The Guardian. Представники Товариства охорони моря (MCS) наголошують, що через надмірний вилов, зокрема в Норвегії та Великій Британії, людям варто обирати більш відповідальну альтернативу — наприклад, оселедець.

Щороку Товариство охорони моря (MCS) публікує оновлений посібник Good Fish Guide, який оцінює різні види риби за ступенем їхнього вилову та впливу на довкілля. Колись численна й відносно стабільна північно-східна атлантична скумбрія за останні чотири роки почала стрімко втрачати свої позиції — її вилов перевищує допустимі межі в середньому на 23%.

Скумбрія перебуває під надзвичайно сильним тиском через інтенсивний вилов у різних країнах, і її чисельність стрімко зменшується — скоро популяція вже не зможе самостійно відновлюватись. Ми бачимо тривалу тенденцію до зниження, і риба наближається до критичної межі. Потрібні термінові кроки: уряд Великої Британії має об’єднати зусилля з іншими державами, щоб встановити квоти на вилов відповідно до наукових рекомендацій, — заявила менеджерка довідника Good Fish Guide з MCS Еліс Мур.

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Чим можна замінити скумбрію

Посібник Good Fish Guide пропонує зручну систему орієнтації для споживачів і бізнесу: кольорову шкалу та бальну оцінку від 1 до 5. Зелений колір (бали 1 або 2) сигналізує, що риба виловлюється стійко й без шкоди для популяції. Жовтий (оцінки 3 або 4) свідчить про потребу в покращенні методів вилову. А червоний колір (оцінка 5) — це тривожний сигнал, який закликає уникати як споживання, так і вилову цього виду. Для супермаркетів і закладів громадського харчування рекомендовані лише ті види риб, які мають оцінку від 1 до 3.

Благодійна організація радить замінити скумбрію більш сталими варіантами — зокрема, оселедцем, виловленим у Північному морі та східному каналі, а також сардинами з Корнуолла. Крім того, у MCS рекомендують споживати мідії, оскільки їх вирощування не шкодить ні океанам, ні екосистемам загалом.

Також експерти нагадують, що так звані “морські делікатеси великої п’ятірки” — тріска, пікша, лосось, тунець і креветки — перебувають на межі допустимого вилову. Натомість варто звернути увагу на менш популярні, але екологічно безпечні альтернативи, як-от хек і морська капуста — їхні запаси залишаються стабільними.