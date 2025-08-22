Запізнитесь лише на місяць – і нарциси не зацвітуть: коли обов’язково треба садити ці квіти

Нарциси. / © Pexels

Реклама

Кінець серпня та початок вересня - гарна пора для саджання цибулинних квітів - як от нарцисів. Адже важливо, аби вони встигли пустити коріння до настання перших холодів.

Коли і як варто садити нарциси, а також чому це важливо, повідомляє видання Kobieta w INTERIA.PL.

Нарциси - це квіти, яким потрібен тривалий період спокою, щоб красиво зацвісти навесні. Тож якщо посадити їх занадто пізно, вони можуть не встигнути вкоренитися. Як наслідок - весняне цвітіння буде менш ефектним.

Реклама

Чому важливий час для садіння нарцисів

Наприкінці літа та у першій половині вересня ґрунт ще теплий, але не такий сухий, як у липні. Це ідеальні умови для цибулин. Адже земля не тверда, волога сприяє швидкому вкоріненню, а температура дозволяє рослині розпочати природний процес підготування до зими.

Нарцисам потрібно близько 4-6 тижнів, щоб розвинути міцну кореневу систему. Цибулини встигнуть вкоренитися до зими та будуть більш морозостійкими. Після цього вони входять до фази спокою.

Саме тому занадто пізнє садіння, наприклад, у жовтні, скорочує цей період. Рослина матиме слабший ріст та менш ефектні квіти навесні.

Як посадити нарциси

Потрібно вибрати правильне місце для нарцисів. Ці квіти люблять сонячні або злегка затінені місця та добре дренований ґрунт. Їхні цибулини не переносять надлишку вологи, бо легко гниють.

Реклама

Садіть цибулини на глибину, приблизно втричі більшу за їхню висоту, або приблизно 10-15 см. Відстань між цибулинами має бути приблизно 8-10 см.

Після посадки злегка утрамбуйте ґрунт і ретельно полийте його, щоб він повністю покрив цибулини.

Коли зацвітуть нарциси

Нарциси з'являються у березні та квітні - залежно від сорту та погодних умов. Ті квіти, що посаджені на межі серпня та вересня, мають найбільші шанси зацвісти відповідно до свого природного ритму.

Затримка із садінням означає, що квіти можуть з'явитися пізніше, а іноді - лише наступного року, коли рослина встигне відновитися.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про те, коли і де сіяти насіння, щоб отримати ідеальні мальви.