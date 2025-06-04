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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
2 хв

"Запросите" до своєї оселі лихо: ось коли не можна дивитися у вікно за народними прикметами

Наші пращури уособлювали вікна з душами людей. Багато народів вірили, що крізь них можна побачити своє майбутнє, а тому існувало чимало народних прикмет, пов’язаних з вікнами.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому не можна дивитися у вікно вночі і під час грози

Чому не можна дивитися у вікно вночі і під час грози / © unsplash.com

Деякі народні прикмети були пов’язані з лихом, яке можна накликати, якщо дивитися у вікно за певних обставин.

Чому не можна дивитися у вікно вночі

Наші предки вірили, що в нічний час по землі ходить нечиста сила, а тому краще не виглядати на вулицю крізь вікно після заходу сонця. Особливо вразливими, на думку людей, були діти, вагітні та душевнохворі.

Чи можна дивитися крізь вікно в повню

Якщо жінка в повню визирне у вікно, то може втратити всю свою красу, яку забере нічне світило. Вагітним також забороняли це робити. Наші предки вірили, що тоді дитина народиться хворою. Якщо в повню спати біля незаштореного вікна, щоб світло Місяця падало на людину, то можна позбутися талану і сну на цілий тиждень.

Чому не варто дивитися у вікно на мертву людину

В давнину існувало повір’я, що душа померлої людини все ще «літає» поряд з тілом під час похорону, а тому крізь вікно можна її побачити. Душа «кинеться» до живої людини і намагатиметься забрати її з собою. Під час похорону вікно також «множить» весь негатив, біди та лиха.

Чи можна дивитися у вікно в грозу

На думку наших предків, під час грози «святий Ілля їде на вогняній колісниці», розганяючи в боки всю нечисту силу. Якщо ви виглянете крізь вікно в цей час, то злі духи можуть «заскочити» в вашу душу, шукаючи прихистку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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