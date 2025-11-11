Зарядні станції можуть вибухнути через критичні помилки: про які йдеться

Зарядна станція / © Unsplash

Інженери попереджають про небезпеку зарядних станцій для електромобілів: неправильне використання або неякісні акумулятори можуть призвести до перегріву, займання і навіть вибуху.

Про це розповів інженер-механік Дмитро Король.

За його словами, основна проблема полягає у використанні великої кількості дрібних батарейок, які при розбалансуванні або перезаряді можуть спричинити пожежу.

«Багато хто уявляє станцію як один великий акумулятор, але насправді вона складається з десятків окремих елементів. Особливо китайські моделі часто використовують 'пальчикові' батарейки, і перезаряд одного з них може спричинити загоряння», — пояснює Король.

Щоб уникнути подібних ситуацій, надійні виробники встановлюють у пристроях BMS-плати (Battery Management System) — системи контролю заряду, без яких станція не пройшла б сертифікацію. Важливе також використання нових, якісних батарейок: вживані або несправні елементи найчастіше стають причиною аварій. За словами експерта, через дешеві батареї вже траплялися пожежі у Києві та Вінниці.

Крім цього, варто враховувати потужність підключених до станції пристроїв. Якщо зарядна станція розрахована на 1 кВт, сумарне навантаження не повинно перевищувати цієї межі. Надмірна потужність може призвести до перегріву та виходу пристрою з ладу. До таких станцій можна підключати невеликі електроприлади, як ігровий комп’ютер або лампи, але не фен, електрочайник чи мікрохвильову піч, які створюють високі стартові струми.

Король також радить встановлювати зарядні станції подалі від місць постійного перебування людей — на балконах або у технічних приміщеннях. Не слід залишати станцію підключеною довше чотирьох годин, а заряд до 100% краще не доводити. Постійний заряд або глибокий розряд акумулятора призводять до зменшення ємності батарей і збільшення ризику аварій.

Для тривалого зберігання зарядної станції експерт радить підтримувати заряд близько 60% та проводити раз на пів року повне розрядження та зарядку. Також важлива контрольована температура — від -5°C до +50°C, а сирі приміщення для зберігання небажані.

Щодо вибору типу батарей: для домашніх станцій найкращими є акумулятори LiFePO4 — вони важкі, але практично не вибухають. Для мобільних пристроїв, що часто подорожують, варто обирати Li-NMC.

Король наголошує: правильне використання та догляд за зарядними станціями здатні значно знизити ризики, але ігнорування цих рекомендацій може призвести до серйозних наслідків, включаючи пожежі та вибухи.

