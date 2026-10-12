Зарплата військових в Україні 2026 року: грошове забезпечення, бойові виплати та надбавки

Зарплата військових 2026 року в Україні / © pexels.com

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У червні 2026 року в Україні запровадили нові механізми додаткових виплат для окремих категорій військовослужбовців. Зокрема, передбачено винагороди залежно від місця виконання завдань і відстані до лінії бойового зіткнення.

Розповідаємо, з чого складається зарплата військових 2026 року, кому належать бойові доплати та які додаткові виплати передбачені державою.

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З чого складається грошове забезпечення військових 2026 року

Військовослужбовці отримують не заробітну плату в класичному розумінні, а грошове забезпечення. Його порядок регулюється спеціальним законодавством, зокрема Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

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Розмір виплат залежить від посади, військового звання, тривалості служби, кваліфікації та умов виконання обов’язків.

Основними складовими грошового забезпечення є:

Посадовий оклад — визначається відповідно до посади, яку обіймає військовослужбовець. Оклад за військовим званням — залежить від присвоєного звання. Надбавка за вислугу років — нараховується з урахуванням тривалості військової служби. Надбавки за особливості проходження служби — залежать від умов та специфіки виконання обов’язків. Премії та інші додаткові виплати — визначаються відповідно до встановленого порядку та конкретних обставин служби.

Таким чином, грошове забезпечення військових не є однаковим для всіх. Навіть військовослужбовці одного звання можуть отримувати різні суми залежно від посад, вислуги років і передбачених доплат.

Які бойові виплати отримують військові 2026 року

Окремо від основного грошового забезпечення військовослужбовцям можуть нараховувати додаткові винагороди за виконання бойових і спеціальних завдань.

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2026 року передбачені виплати в розмірах 30 000, 50 000 і 100 000 грн на місяць для визначених категорій військовослужбовців. Відповідна сума залежить від характеру завдань, місця їх виконання та наявності документального підтвердження.

Виплата 30 000 гривень

Додаткова винагорода до 30 000 грн на місяць передбачена за виконання визначених бойових або спеціальних завдань відповідно до бойових наказів і розпоряджень.

Право на таку виплату залежить не лише від перебування у військовій частині чи певному регіоні, а й від фактичного виконання завдань, передбачених нормативними документами.

Виплата 50 000 гривень

Винагорода до 50 000 грн на місяць передбачена для визначених категорій військовослужбовців, які виконують завдання у складі органів військового управління та штабів, що здійснюють оперативне управління підрозділами в районах ведення бойових дій.

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Для її нарахування мають бути виконані встановлені вимоги щодо посади, характеру завдань і документального підтвердження.

Виплата 100 000 гривень

Винагорода до 100 000 грн на місяць передбачена для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують інші завдання, визначені відповідними нормативними актами.

Право на цю виплату мають, зокрема, визначені категорії військових, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення. До інших категорій можуть належати військовослужбовці, які виконують окремі завдання з вогневого ураження противника, а також визначені фахівці авіації та військово-морських сил.

Важливо враховувати, що бойові винагороди зазвичай розраховуються пропорційно фактичному часу виконання відповідних завдань. Тому перебування на службі протягом усього місяця не означає автоматичного нарахування повної суми бойової винагороди.

Нові бойові виплати 2026 року: 70 000 і 170 000 гривень

У червні 2026 року в Україні запровадили додаткові механізми винагород для окремих категорій військовослужбовців. Вони передбачають виплати залежно від місця виконання завдань і наближеності до лінії бойового зіткнення.

Згідно з роз’ясненнями Міністерства оборони України, передбачені такі винагороди:

170 000 грн — за виконання визначених завдань на лінії бойового зіткнення, у сірій зоні, на тимчасово окупованій території України або на території противника за умов, передбачених нормативними актами.

70 000 грн — за виконання визначених завдань у районі до ротного опорного пункту включно, відповідно до встановлених критеріїв.

Ці суми не слід сприймати як гарантовану щомісячну надбавку для кожного військового на передовій. Нарахування залежить від конкретного місця, характеру та тривалості виконання завдань, а також від документального підтвердження.

Якщо військовослужбовець протягом місяця виконував завдання в різних районах, розмір винагороди визначають відповідно до фактичного часу перебування в кожному з них.

Чи отримують військові в тилу додаткові виплати

Військовослужбовці, які не виконують завдань, що дають право на бойові винагороди, продовжують отримувати основне грошове забезпечення та передбачені для них надбавки й премії.

За роз’ясненнями Міноборони, для визначених категорій військовослужбовців, які виконують обов’язки служби та не отримують інших додаткових бойових винагород, передбачена додаткова винагорода 10 000 грн пропорційно часу виконання обов’язків.

Водночас право на таку виплату залежить від категорії військовослужбовця та встановлених умов. Сам факт перебування в тилу не є достатньою підставою для автоматичного нарахування будь-якої додаткової винагороди.

Які ще виплати передбачені військовослужбовцям

Окрім щомісячного грошового забезпечення та бойових винагород, військовослужбовці можуть отримувати інші види фінансової підтримки.

Допомога після укладення першого контракту

Для військовослужбовців, які вперше укладають контракт, передбачена одноразова грошова допомога. 2026 року її розмір становить:

рядовий склад — 26 624 грн;

сержантський і старшинський склад — 29 952 грн;

офіцерський склад — 33 280 грн.

Суми розраховуються з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2026 року, та відповідних коефіцієнтів для кожної категорії.

Допомога на оздоровлення

Військовослужбовці мають право на грошову допомогу для оздоровлення один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до встановлених правил.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

За визначених обставин військовослужбовець може звернутися по матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її надання залежить від передбачених підстав і порядку оформлення.

Коли військовим виплачують грошове забезпечення

За інформацією Міністерства оборони України, грошове забезпечення виплачується до 20 числа поточного місяця за попередній. Якщо кошти надходять до військової частини пізніше, виплата здійснюється протягом трьох днів після їх надходження.

Конкретні обставини нарахування та виплати залежать від установленого порядку фінансового забезпечення військової частини.

Якщо військовослужбовець вважає, що йому не нарахували належну винагороду, варто звернутися до фінансової служби своєї військової частини, уточнити підстави нарахування та перевірити документи, які підтверджують виконання відповідних завдань.

Від чого залежить підсумкова сума виплат військовому

Єдиної суми, яку щомісяця отримують усі військовослужбовці, немає. Підсумкове грошове забезпечення формується індивідуально.

На нього впливають:

військова посада та звання;

тривалість служби;

установлені надбавки й премії;

участь у бойових або спеціальних завданнях;

місце та фактична тривалість виконання завдань;

наявність права на додаткові чи одноразові виплати.

Тому для точного визначення суми потрібно враховувати не лише розмір основного грошового забезпечення, а й усі передбачені для конкретного військовослужбовця доплати.

Актуальні умови та порядок нарахування варто перевіряти за офіційними роз’ясненнями Міністерства оборони України й чинними нормативно-правовими актами.

FAQ

Яка зарплата військових в Україні 2026 року?

Розмір грошового забезпечення залежить від посади, звання, вислуги років, умов служби та додаткових виплат. Окремі категорії військовослужбовців мають право на бойові винагороди в розмірах 30 000, 50 000 або 100 000 грн на місяць, а також на інші виплати за визначених умов.

Кому виплачують 100 000 гривень бойових 2026 року?

Винагорода до 100 000 грн на місяць передбачена для визначених категорій військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують інші завдання, що дають право на таку виплату. Сума нараховується з урахуванням фактичного часу виконання відповідних завдань та встановлених вимог.

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