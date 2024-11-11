Засіб для миття шпалер, який завжди є під рукою: як ефективно вивести плями на стінах

Будь-які шпалери з часом забруднюються. Навіть, якщо їх не чіпати, з часом на них осідає пилюка. А якщо у квартирі, будинку є діти, тварини, то плями, забруднення на шпалерах з'являються ще швидше. Особливо страждають шпалери у передпокою, адже сюди, в першу чергу, потрапляє бруд з вулиці. Навколо трубки домофона завжди темні плями, шпалери біля плінтусів в плямах від взуття. І навіть найдорожчі засоби, не завжди впораються з цією проблемою.

Кмітливі господині пропонують простий спосіб для миття шпалер. Він не лише легкий, а й економний. Не потрібно купувати дорогі засоби, щоб привести шпалери до тями. У ньому лише два компоненти, він ефективно очищає не лише брудні, засмальцьовані шпалери, а й придатний для миття фарбованих стін.

Це ще й не все, цей засіб утворює під час миття захисний шар на шпалерах, так собі плівку, яка захищає їх від подальшого забруднення.

Як відмити шпалери, як вивести плями

Для миття шпалер потрібно взяти воду та кондиціонер для прання білизни, у пропорції — одна частина кондиціонера на три частини води.

Під впливом кондиціонера, ганчірка стане жорсткою і погано вбиратиме вологу. Тому краще з цією метою користуватися нетканою серветкою або шматочком фланелі.

Необхідно нанести засіб на стіну, почекати кілька хвилин, і далі ретельно змити все це теплою водою. Обов'язково ретельно витріть всі поверхні. Чим краще ви витрете, тим вище буде ефект чистоти.

Під час миття, якнайчастіше змінюйте воду — чим чистіша буде вода, тим краще буде результат.

Ще один ефект від миття шпалер кондиціонером для білизни — після такого прибирання повітря у квартирі вас порадує.

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