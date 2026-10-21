Засіб, який є на кожній кухні, допоможе позбутися конденсату на вікнах

Чим протерти вікна від конденсату: простий лайфгак

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З настанням холодів сушіння білизни вдома може обернутися неприємною проблемою — появою конденсату на вікнах. Особливо це помітно восени, коли через дощі та низьку температуру випраний одяг дедалі частіше залишають висихати в кімнатах. Утім, фахівці розповіли про простий лайфгак із засобом для миття посуду, який може допомогти впоратися з вологою.

Про це повідомило видання Express.

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Чому під час сушіння одягу запотівають вікна

Коли мокра білизна висихає в приміщенні, вода поступово випаровується та підвищує вологість повітря. Водночас через різницю температур на холодних вікнах можуть з’являтися краплі води. Якщо волога регулярно накопичується, зокрема біля віконних рам, це створює сприятливі умови для розвитку плісняви.

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Як засіб для миття посуду допомагає боротися з конденсатом

Експертка компанії Fantastic Services Валерія Велікова поділилася незвичайним способом захисту вікон від запотівання. За її словами, для цього можна скористатися звичайним засобом для миття посуду, який є майже на кожній кухні.

Суть методу полягає в тому, щоб залишити на поверхні скла ледь помітну мильну плівку. Для цього достатньо протерти вікно ганчіркою з невеликою кількістю мийного засобу, а потім прибрати його надлишки.

Велікова пояснює, що утворений шар має перешкоджати появі конденсату. Водночас завдяки мінімальній кількості засобу на склі не повинно залишатися розводів.

Є й інший спосіб застосування цього лайфгаку. Можна додати кілька крапель рідини для миття посуду до води, перелити суміш у пульверизатор та розпилити її на вікна.

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Чому цей лайфгак не розв’яже проблему повністю

Попри простоту методу, розраховувати на тривалий результат не варто. Мильний шар може тимчасово зменшити запотівання скла, проте не прибирає зайву вологу з повітря.

До того ж регулярний контакт засобу для миття посуду з гумовими ущільнювачами може з часом призвести до їхнього пошкодження. Тому обробляти ним ці частини вікон не рекомендують.

Натомість для боротьби з підвищеною вологістю експертка радить використовувати осушувач повітря. Хоча придбання такого пристрою потребує додаткових витрат, він допомагає позбутися надлишку вологи в кімнатах і зменшити ймовірність утворення плісняви.

Нагадаємо, раніше експерти назвали чотири прості способи зменшити накопичення вологи без осушувача повітря.

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