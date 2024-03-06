Засіб в 10 разів кращий для городу ніж перегній: родючість зросте до максимуму

Вапнування ґрунту: навіщо і коли його проводити
Навіщо вапнувати ґрунт
- Вапнування ґрунту надає йому необхідну кислотність.
- Допомагає рослинам збирати фосфор із землі, забезпечуючи більш стабільний ріст.
- Створює ґрунтові умови, сприятливі для мікроорганізмів, аерації дощових черв’яків тощо.
Завдяки вапнуванню ґрунт стає більш родючим і багатим на мінеральні речовини. Бактерії та гриби, які переробляють органічні речовини, що збагачують ґрунт, охоче населяють ґрунт з оптимальним рівнем pH.
Коли посипати город вапном
Вапнування може підвищити кислотність ґрунту та сприяти швидшому росту культур, якщо його провести в потрібний момент. Найкраще це робити пізньої осені або ранньою весною. Досвідчені фермери вносять вапно у ґрунт у березні, за кілька тижнів до запланованого посіву.
Яке вапно краще використовувати для розкислення ґрунту весною
Порошкоподібне вапно швидко проникає в ґрунт, на відміну від гранул, які повільно розчиняються. Тому гранульоване вапно виробники рекомендують використовувати восени, щоб вони поступово виділили корисні сполуки в землю, в той час, як для весни найкраще підійде порошкоподібне вапно, яке швидко приникає в ґрунт.
Вапнування можна проводити один раз на 1-2 роки або рідше, залежно від рівня кислотності ґрунту.
Читайте також: