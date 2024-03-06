Засіб в 10 разів кращий для городу ніж перегній: родючість зросте до максимуму

Вапнування ґрунту: навіщо і коли його проводити

Навіщо вапнувати ґрунт

Вапнування ґрунту надає йому необхідну кислотність.

Допомагає рослинам збирати фосфор із землі, забезпечуючи більш стабільний ріст.

Створює ґрунтові умови, сприятливі для мікроорганізмів, аерації дощових черв’яків тощо.

Завдяки вапнуванню ґрунт стає більш родючим і багатим на мінеральні речовини. Бактерії та гриби, які переробляють органічні речовини, що збагачують ґрунт, охоче населяють ґрунт з оптимальним рівнем pH.

Коли посипати город вапном

Вапнування може підвищити кислотність ґрунту та сприяти швидшому росту культур, якщо його провести в потрібний момент. Найкраще це робити пізньої осені або ранньою весною. Досвідчені фермери вносять вапно у ґрунт у березні, за кілька тижнів до запланованого посіву.

Яке вапно краще використовувати для розкислення ґрунту весною

Порошкоподібне вапно швидко проникає в ґрунт, на відміну від гранул, які повільно розчиняються. Тому гранульоване вапно виробники рекомендують використовувати восени, щоб вони поступово виділили корисні сполуки в землю, в той час, як для весни найкраще підійде порошкоподібне вапно, яке швидко приникає в ґрунт.

Вапнування можна проводити один раз на 1-2 роки або рідше, залежно від рівня кислотності ґрунту.

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