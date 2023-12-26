Засіб, який впорається відразу з двома проблемами: змішайте соду та апельсинові шкірки

Сезон апельсинів в розпалі і в магазині можна їх купити за привабливою ціною. Якщо у вас вдома часто бувають цитрусові, не викидайте шкірку. Вона вам ще знадобиться.

Апельсинові шкірки можна використовувати для приготування натуральних ароматів для оселі, а також ними часто прикрашають будинок на новорічні свята. Однак мало хто знає, що у неї є ще багато інших застосувань. Наприклад, вона може стати у пригоді для вирішення двох дуже розповсюджених проблем.

Що потрібно робити? Для початку апельсинову шкірку потрібно висушити. Зробити це можна, зокрема, у спеціальній сушарці, але не гірше працює і звичайна духовка. Розділіть шкірку на невеликі шматочки, розкладіть на деко, розігрійте духовку до 110 градусів і поставте туди продукт.

Дверцята духовки потрібно залишити злегка прочиненими, а ще час від часу перевертайте шкірки, щоб вони просохли рівномірно. Коли вся рідина з них випарується, подрібніть у порошок за допомогою блендеру і з'єднайте з харчовою содою.

Як можна використовувати таку суміш? Як ми вже говорили, вона допоможе впоратися з двома проблемами. Насамперед, суміш з апельсинових шкірок та соди чудово поглинає неприємні запахи. Тому залишіть невелику кількість в мисці і поставте в холодильник. Вже за кілька годин ви відчуєте різницю, особливо, якщо до цього там був неприємний аромат. Сода працює як поглинач, а апельсинова шкірка створює цитрусовий запах.

А якщо додати до суміші з апельсинової шкірки і соди кілька крапель рідини для миття посуду, то утвориться паста, якою можна надійно почистити будь-які поверхні, видалити навіть стійкі забруднення та ще й створити приємний запах. Наприклад, нею можете натерти посуд, який підгорів. Змастіть поверхню, залишіть на 20 хвилин, а потім просто змийте ганчіркою з теплою водою.

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