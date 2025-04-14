Джефф Безос — засновник американської компанії Amazon / © Associated Press

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Джефф Безос — засновник американської компанії Amazon, що є найбільшою у світі на ринках платформ електронної комерції, мав єдине запитання для претендентів на співбесіді. І його назвали геніальним.

Про це пише Inc.com із посиланням на слова екскерівника Amazon Дена Роуза.

У період з 1999 по 2006 рр улюбленим запитанням Безоса було: «Ви щасливчик?».

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«На перший погляд, це запитання може здатися дивним, однак психологи стверджують, що воно є незвичайним, але ефективним способом оцінки кількох ключових якостей, важливих для досягнення успіху в бізнесі, серед яких скромність, ініціативність та оптимізм», — йдеться у матеріалі.

Психологи вважають, що це запитання може чітко оцінити особистість потенційного працівника.

Питання про те, чи вважає себе людина «щасливчиком», є чудовим інструментом для оцінки скромності кандидата. Воно демонструє розуміння того, що успіх людини залежить не лише від її інтелекту та працьовитості, а й від здатності опинитися в потрібному місці та в потрібний час.

«Люди, які відмовляються визнавати роль удачі у своєму житті, часто виявляються егоїстичними та жадібними до уваги», — кажуть у компанії.

Що доводять наукові дослідження

Науковці кажуть, що удача не є повністю випадковою. Значну її частину люди створюють завдяки своєму світогляду та поведінці.

Якось психологи провели експеримент: учасникам вручили газету та попросили якомога швидше порахувати кількість зображень.

Результати довели, що ті, хто вважав себе щасливчиками, з більшою ймовірністю помічали приховане повідомлення на другій сторінці, яке вказувало на точну кількість зображень, що дозволяло їм швидко дати правильну відповідь, на відміну від тих, хто витрачав значно більше часу на перегляд усіх сторінок.

«Це свідчить про те, що „щасливі“ люди більш уважні до можливостей, які їм трапляються», — кажуть фахівці.

Психологи також зазначають, що ті люди, які називають себе щасливчиками, зазвичай є оптимістами. Наука підтверджує, що зосередженість на достатку та можливостях сприяє розвитку креативності та покращує когнітивні здібності.

Тож просте запитання Джеффа Безоса виявляється глибоким індикатором важливих особистісних якостей, що мають значний вплив на потенційний успіх кандидата в компанії.

Нагадаємо, Forbes назвав найбагатших людей світу 2025 року. Джефф Безос посів третє місце. В нього 215 млрд доларів.

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