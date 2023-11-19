Застаріла іржа на унітазі: як її очистити в домашніх умовах

Чим відмити іржу на унітазі
Іржа та розводи, які залишаються на унітазі, утворюються внаслідок поганої якості водопровідної води. Очистити унітаз від іржі та старого нальоту можна за допомогою побутової хімії — різноманітних хімічних засобів.
Засоби для чищення іржі діляться на абразивні порошки, рідкі лужні та рідкі кислотні засоби. Абразивні порошки видаляють тільки свіжий бруд і можуть подряпати унітаз. Лужні засоби видаляють не всі забруднення і мають сильний запах. Кислотні засоби для чищення видаляють навіть стару іржу, але вони небезпечні для шкіри та дихання.
Тому багато хто з господинь відмовляються від агресивної хімії та використовують народні засоби, які є у кожній хаті. Для роботи обов'язково одягніть гумові рукавички, а також використовуйте щітку з жорсткими ворсинками.
Як очистити унітаз від іржі — різні способи
- Оцтом. Нанесіть оцет на плями іржі, залиште на кілька годин, а потім протріть унітаз щіткою.
- Оцтом та содою.Нагріваємо до кипіння склянку столового оцту і додаємо туди соду. Після цього наносимо суміш на іржу на 3 години, після чого змиваємо.
- Лимонною кислотою та оцтом. Беремо пару пакетиків лимонної кислоти, розсипаємо її на місця з іржею. Важливо, щоб вони були сухими. Пульверизатором розприскуємо оцет на місце, посипане лимонною кислотою, змиваємо водою.
- Лимонним соком та сіллю. Змішуємо лимонний сік з сіллю так, щоб вийшла густа паста. Наносимо пасту на плями іржі та залишаємо на декілька годин., потім тремо щіткою та змиваємо.
- Харчовою содою та перекисом водню. Змішайте порівну харчову соду та перекис водню, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на плями іржі і залиште на деякий час, потім протріть забруднення.
- Кока-колою, пепсі-колою чи фантою. Такі напої гарно видаляють свіжі плями іржі.
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