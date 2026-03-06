Чим прибрати наліт на унітазі / © pexels.com

Підтримувати чистоту у ванній кімнаті іноді буває складно, особливо коли на сантехніці швидко з’являється наліт, неприємний запах і жовті плями. Багато людей купують дорогі засоби для чищення, хоча насправді існує набагато простіший спосіб догляду за унітазом. Досвідчені господині використовують звичайний кухонний продукт, який допомагає підтримувати чистоту та свіжість сантехніки без агресивної хімії. Якщо застосовувати цей метод регулярно, унітаз довго залишатиметься білосніжним.

Чому з’являється наліт на сантехніці

Основною причиною появи нальоту в унітазі є жорстка вода, яка містить багато мінералів. З часом ці речовини осідають на поверхні кераміки й утворюють непривабливі жовтуваті або сірі плями.

Крім того, у вологому середовищі активно розмножуються бактерії, що призводить до появи неприємного запаху. Саме тому важливо регулярно проводити профілактичне чищення сантехніки.

Чим відчистити унітаз від жовтизни та вапняного нальоту: найкращий метод

Одним із найпростіших і доступних засобів є звичайна харчова сода. Вона добре розчиняє забруднення, нейтралізує запахи та допомагає запобігти утворенню нальоту. Достатньо раз на тиждень насипати одну столову ложку соди безпосередньо в чашу унітаза, залишити приблизно на 30 хвилин, а потім змити водою. За цей час сода починає діяти, розчиняючи м’який наліт і освіжаючи поверхню.

Якщо на сантехніці вже з’явилися помітні плями, можна трохи збільшити кількість засобу. У такому разі соду залишають у чаші на кілька годин або навіть на ніч.

Харчова сода має легкі абразивні властивості, завдяки яким вона допомагає очищати поверхню від мінерального нальоту та органічних забруднень. Водночас вона нейтралізує запахи та створює більш сприятливе середовище для підтримання гігієни.

Цей метод працює м’яко і не пошкоджує поверхню кераміки, тому його можна використовувати регулярно без ризику для сантехніки.