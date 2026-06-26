Як позбутися сирості та затхлості в оселі / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Багато господинь використовують лавровий лист виключно як ароматну спецію для супів, борщів чи м’ясних страв. Проте мало хто знає, що у поєднанні зі звичайною кухонною сіллю він може стати справжнім помічником у побуті. Цей простий лайфгак особливо корисний у літній період, коли спека, підвищена вологість і комахи створюють чимало незручностей.

Яка користь цього трюку

Лавровий лист містить ефірні олії, дубильні речовини та природні ароматичні сполуки. Саме вони надають йому характерного запаху, який люди сприймають як приємний, а багато комах — навпаки.

Сіль чудово вбирає зайву вологу з повітря. Разом ці два прості продукти створюють ефективний домашній засіб, який допомагає підтримувати свіжість у приміщенні.

Реклама

Для приготування засобу вам знадобиться:

3 столові ложки кухонної солі;

5 сухих лаврових листків;

невелика мисочка або скляна баночка.

Насипте сіль у ємність, зверху покладіть лаврове листя або трохи поламайте його руками, щоб аромат виділявся інтенсивніше. Поставте суміш у потрібному місці.

Як працює цей трюк

Допомагає освіжити повітря. Ефірні олії лаврового листя поступово випаровуються, створюючи легкий природний аромат без використання хімічних освіжувачів.

Зменшує надлишкову вологість. Сіль працює як природний абсорбент. Вона поглинає зайву вологу, що особливо актуально влітку для кухні, ванної кімнати чи комори.

Може відлякувати деяких комах. Запах лаврового листя не подобається окремим видам комах, зокрема мурахам, харчовій молі та деяким жукам. Хоча це не є гарантією повного позбавлення від шкідників, такий спосіб може стати додатковим природним засобом профілактики.

Допомагає підтримувати свіжість у шафах. Якщо поставити ємність із сіллю та лавровим листям у шафу чи гардероб, вона може сприяти зменшенню сирості та появи затхлого запаху.

Корисно для комори. Такий засіб часто ставлять поруч із крупами, борошном або спеціями. Він не замінює правильного зберігання продуктів, але може допомогти підтримувати сухість і створювати менш сприятливі умови для деяких комах.

Де краще розмістити суміш

Найкраще поставити її:

біля вікон;

на кухні;

у шафах;

у коморі;

біля вхідних дверей;

у ванній кімнаті;

поруч із місцями зберігання продуктів.

Якщо сіль стала вологою або лавровий лист майже втратив аромат, їх варто замінити новими, одного разу на чотири тижні буде досить.

Реклама

Новини партнерів