Як зробити освіжувач повітря з лимонних шкірок і солі / © www.freepik.com/free-photo

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Комбінація лимонних шкірок і солі — це дієве та водночас просте рішення, яке забезпечить свіжість і комфорт у вашому домі надовго. Таке поєднання, завдяки своїм абсорбуючим та ароматичним властивостям, може слугувати натуральною альтернативою дороговартісним освіжувачам повітря. Лимонні кірки містять велику частку ефірної олії, яка освіжає повітря, наповнюючи його приємним цитрусовим ароматом. А сіль має здатність поглинати вологу з навколишнього середовища. Це допомагає запобігти розмноженню бактерій і цвілі, які часто є джерелом неприємних запахів.

Як зробити освіжувач повітря для дому з лимонних шкірок та солі

Перевага цього засобу в його доступності та екологічності. Щоб приготувати освіжувач повітря, знадобляться лише лимонні шкірки та звичайна кухонна сіль. Процес приготування дуже швидкий і не потребує особливих навичок.

Якщо у вас є свіжі лимонні шкірки, їх треба трохи підсушити в духовці, нагрітій до 170 градусів. Потім покладіть шкірки в невелику ємність, насипте трохи солі й ретельно перемішайте. Отриману суміш розкладіть у тих місцях, де треба освіжити повітря — в туалеті, на кухні чи у вітальні.

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Простота, доступність і екологічність роблять цей метод очищення повітря привабливою заміною хімічним освіжувачам, які можуть містити потенційно небезпечні для здоров’я речовини.