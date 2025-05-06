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Засипте сіллю використані чайні пакетики — і позбудетеся двох серйозних побутових проблем
Цей лайфгак буде корисним для дому та городу, тому не варто викидати використані пакетики чаю.
Зазвичай після заварювання пакетик чаю одразу відправляється на смітник. Та цього робити не варто, адже ці відходи можуть бути вкрай корисними для побуту. А для досвідчених городників використані чайні пакетики — це справжній скарб. Розповідаємо, навіщо засипати пакетики чаю сіллю.
Такий натуральний засіб допоможе прогнати комах із будинку та городу. Для цього достатньо посолити використані чайні пакетики й покласти в помешканні, на подвір’ї чи ділянці, де є скупчення мурах, мух, комарів та інших комах. Комахи-шкідники не переносять запаху та смаку солі, тому швидко покинуть будинок і город.
Окрім того, солоні чайні пакетики стануть дієвим засобом у боротьбі із цвіллю та неприємним затхлим запахом. Сіль має абсорбуючу властивість, тому слід розкласти засіб у місцях, де завівся грибок. Це допоможе позбутися плісняви, вологи та неприємного запаху. А повітря в приміщенні стане по-справжньому чистим.