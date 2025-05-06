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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
1 хв

Засипте сіллю використані чайні пакетики — і позбудетеся двох серйозних побутових проблем

Цей лайфгак буде корисним для дому та городу, тому не варто викидати використані пакетики чаю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Навіщо засипати сіллю чайні пакетики

Навіщо засипати сіллю чайні пакетики / © www.freepik.com/free-photo

Зазвичай після заварювання пакетик чаю одразу відправляється на смітник. Та цього робити не варто, адже ці відходи можуть бути вкрай корисними для побуту. А для досвідчених городників використані чайні пакетики — це справжній скарб. Розповідаємо, навіщо засипати пакетики чаю сіллю.

Такий натуральний засіб допоможе прогнати комах із будинку та городу. Для цього достатньо посолити використані чайні пакетики й покласти в помешканні, на подвір’ї чи ділянці, де є скупчення мурах, мух, комарів та інших комах. Комахи-шкідники не переносять запаху та смаку солі, тому швидко покинуть будинок і город.

Окрім того, солоні чайні пакетики стануть дієвим засобом у боротьбі із цвіллю та неприємним затхлим запахом. Сіль має абсорбуючу властивість, тому слід розкласти засіб у місцях, де завівся грибок. Це допоможе позбутися плісняви, вологи та неприємного запаху. А повітря в приміщенні стане по-справжньому чистим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
221
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