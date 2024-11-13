Затишний та яскравий зимовий сад: 5 кущів, які варто обрати

Хто сказав, що зима – не час для яскравих барв? Навіть у холодну пору року та сіру погоду можна додати їх у свою буденність.

Зимовий сад – місце, де може панувати душа. Кожна господиня чи кожен господар може створити його унікальним, затишним та яскравим. Чудовим рішенням буде висадити кущі з червоними ягодами, які не втрачають свій колір під шаром снігу. Такі рослини не лише мають естетичний вигляд, а й слугують прекрасним джерелом їжі для птахів.

Які кущі краще обрати для зимового саду – розповідаємо у матеріалі.

Топ5 кущів для затишного та яскравого зимового саду

Калина

Калина

Загальновідомо, що калина є одним із головних символів України. Втім вона також є чи не найкращою рослиною для зимового саду. Ця рослина любить вологий грунт і темні зони, а її плоди натомість дуже полюбляють наші пернаті друзі. Ідеальний кущ для абсолютної гармонії у холодну пору року.

Падуб

Падуб / Фото FLORI

Гостролистий падуб добре відомий своїм листям, квітами та барвистими плодами. Його вважають новорічною рослиною, бо ягоди дозрівають восени й залишаються червоними усю зиму. Саме тому його часто використовують для створення затишної атмосфери вдома до с Різдвяних свят.

Кизильник

Кизильник / Фото: pixabay.com

Як зазначають фахівці, кизильник чудово підійде для зимового саду, адже ця рослина є максимально невибагливою. Вона пристосовується до різних умов і росте як на сонці, так і в тіні, при цьому не маючи жодних особливих вимог до ґрунту. Кизильник формує доволі розлогі кущі, а насичений колір ягідок тішитиме вас всю зиму.

Барбарис

Барбарис

Напевно, кожен добре пам'ятає смак барбарисових цукерок із дитинства. Ягоди цієї рослини мають неймовірно чарівний вигляд взимку і точно гідні посісти своє місце у вашому саду.

Глодівець

Глодівець

Декоративний кущ, який виглядатиме на усі 100%. Він зберігає свої червоні або помаранчеві ягоди до самої весни. Рослина не вимагає особливої уваги та формує пишні гілки, які стануть красивим оздобленням вашого протягом всієї зими. Глодівець також може стати самобутнім акцентом у ландшафті.

Раніше йшлося про те, що через війну, обстріли, напругу на роботі, сімейні обов'язки та фінансові труднощі стрес став дуже поширеним у нашому житті. На сторінці easyplant розповіли про три кімнатні рослини для вирощування вдома, якщо ви часто стресуєте та страждаєте на тривожні розлади.

Читайте також: