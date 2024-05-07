Затисніть ці 2 кнопки – і пральна машина сама очиститься від бруду та плісняви

Цей простий секрет зекономить купу часу й сил, вам більше не доведеться ламати голову, як почистити пральну машинку.

Якщо правильно доглядати за пральною машинкою, то вона працюватиме вічно. З часом всередині побутового приладу накопичується бруд, може з’являтися пліснява і виникає неприємний запах. Втім, є простий лайфгак, який допоможе швидко та безпечно почистити пральну машинку без жодних зусиль з вашого боку. Достатньо буде натиснути дві кнопки, щоб прилад перейшов на режим самоочищення.

Як легко й швидко почистити пральну машинку від бруду та плісняви

Це можна зробити за допомогою комбінації двох кнопок. Виявляється, виробником передбачена функція самоочищення у переважній більшості пральних машин. Під час режиму очищення в машинку не треба завантажувати прання. Таку програму варто вмикати раз на місяць – і ви назавжди забудете про проблеми з брудом та пліснявою. А ваш побутовий прилад віддячить вам довготривалою роботою без поломок та збоїв.

Як увімкнути функцію самоочищення у пральній машинці: покрокова інструкція

Віднайдіть кнопки "Інтенсивне прання" і "Без складок", вони зазвичай об’єднані квадратною дужкою із зірочкою в центрі. Щоб увімкнути функцію самоочищення, натисніть відразу на ці дві кнопки, тривалість натискання повинна складати не більше 2 секунд. Під час запуску цієї програми не треба додавати жодних мийних засобів. Натисніть кнопку "Старт" - і прилад увімкнеться на режим очищення барабана.

Як не допустити появи плісняви у пральній машинці

Щоб не боротися з проблемою цвілі у пральній машинці, її краще попередити. Досвідчені господині дають корисні рекомендації, як уникнути появи плісняви у побутовому приладі.

Після кожного прання треба висушувати барабан і гумовий ущільнювач, можна витирати ганчіркою, щоб не залишалася волога. Варто раз на місяць витягувати й мити відсік для порошку. Не слід залишати мокру білизну в барабані, намагайтеся витягувати її відразу після прання. Раз на місяць необхідно використовувати програму прання з максимальною температурою "Кип'ятіння". Користуйтеся засобами для прання, що мають відбілювачі, вони вбивають цвілевий грибок. Не варто занадто часто використовувати кондиціонери для білизни. Треба регулярно чистити шланги та зливний фільтр.

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